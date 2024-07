AK(江爗生)一連兩場嘅《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼。Tiger@MIRROR、天衡、COLLAR成員Gao、芯駖、譚玉瑛都有捧場,而頭號Helosss 房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦係坐上客,問到佢係咪睇曬兩場時,佢就笑笑否認「緊係唔係啦」。

頭號Helosss 房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦係坐上客。(葉志明攝)

Tiger、天衡、COLLAR Gao、芯駖、譚玉瑛都有捧場。(葉志明攝)

穿上十分科幻上衣、黑超嘅AK一出場即大叫「全部同我企起身」,全場生粉即時彈起,唱完《Keep Rollin’》時,AK脫下科幻上衣及墨鏡,接著邊唱《Game of Life》邊到小舞台。AK換上黑色西裝唱《偽映畫預告》後與大家正式打招呼,解釋點解會唱以下一首歌,因為係早年在韓國訓練時與友人嘅回憶,雖然最後未能成團出道,但帶俾自己嘅經歷係一世回憶,接下來AK情深演唱TaeYang嘅《Eyes,Nose,Lips》。而首位嘉賓是日本歌手高瀨統也,他除讚AK世一外,又預告自己將在香港開演唱會。

AK與日本歌手高瀨統也合體唱《白愛》。(葉志明攝)

AK(江爗生)一連兩場嘅《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼。(葉志明攝)

