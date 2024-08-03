打擊濫用公屋｜羅淑佩巡皇后山邨見靚車令徹查　租戶主動交回單位

政府正加強打擊濫用公屋，房屋署署長羅淑佩表示，過去兩年合共收回約5,000個公屋單位，相當於一條中型屋邨，須50億元才能興建，又指4月富戶審查大部份已交回表格，但有70多戶未交，已發出收樓通知書，住戶14天內仍可提出上訴，目前也有12宗因內地或澳門有物業被收回公屋個案。



羅淑佩又重提「睇靚車」追蹤濫用公屋做法，指自己之前去皇后山邨，特別到停車場視察，發現一架中港車新車，並掛舊車牌、是B字頭三個數字的「好牌」，認為有疑點，經調查後已收回涉事單位。



房屋署署長羅淑佩表示，過去兩年合共收回約5,000個公屋單位，相當於一條中型屋邨。（資料圖片/夏家朗攝）

羅淑佩今早（3日）在電台節目提到打擊濫用公屋成效，指去年收回2,200單位，今年則收回2,800個，合共5,000單位，形容是「兩年打咗一條邨」，等同一個中型屋邨，要50億元才能建成，比4,000幾戶的火炭駿洋邨更多。她稱該些單位不同興建，只需幾個月修緝即可配房，且不少位於已發展區及市區，是較受歡迎的地段。

物管公司舉報計劃 38宗舉報助收回濫用單位

早前提到可靠到公屋停車場「睇靚車」追蹤濫用情況，她多翻感謝不少傳媒偵查報道，去停車場視察等，令署方有線索追查。她又說，早前去皇后山邨特別到停車場巡查，見到一個中港牌新車，本身香港車牌是舊牌，「三個數字、B字頭，係好牌」，故讓同事調查，最新消息是對方已交還單位，形容傳媒幫助大、社會共識強，多線索之下取得成效。

至於物管、清潔等公司舉報計劃方面，她稱自去年9月推計劃，至今已有38宗成功收回，較少人只把公屋用作「貨倉」；至於公屋住戶舉報計劃，則仍在籌備中，具體做法尚待公布。

羅淑佩說早前去皇后山邨特別到停車場巡查，發現有「靚車」，經調查證已收回單位。（資料圖片／鄭子峰攝）

公屋富戶審查 約70宗未交表格

羅淑佩又說，今年4月就25萬戶公屋富戶做審查，當中超過99%已申報，尚有約70宗未收到表格，強調署方已用盡一切方法仍未能找到住戶，包括拍門、傳短訊等，故已發出收樓通知書，若對方有特別原因、例如住戶入院等，會酌情處理，否則便要交還單位，或在14天內提出上訴，排期審理。

她又說，以往有富戶資產入息或超過少許，特意拖到年尾交審查表格以處理資產，「想拖到最後一秒，但係唔啱，以往好通融，而家正式認真人性化講有咩後果、幾時做」，而25萬戶中，已有1,800戶主動交還。

至於部份在港長住的住戶，在內地或已置業，是否會收回公屋？羅稱要視乎是否有申報，若相關物業資產超出上限，則要收回，若無超標則無問題：「唔係話申報就會冇公屋，我哋並非仇富或要你維持低收入，仔大女大搵到多少少錢正常不過，我地都樂見！」她指已有12宗因內地或澳門有物業，超出限額須收回公屋個案。

富戶審查下已有1,800戶主動交還單位。（資料圖片/郭梓謙攝）

建議單身年輕人可先與父母暫同住

羅淑佩又說，近期單人非長者申請公屋數字下降，並指對年輕人在網上稱寧願躺平等公屋的說法感肉赤：「一生做簡單工作，keep住排公屋資格，一生人生涯規劃唔應該咁，我哋好肉赤」，但幸好眼見近年資助出售房屋大部份是40歲以下年輕家庭，建議市民不要18歲便排公屋，單身可先與父母住一段時間。

她續稱，現時公屋輪候時間線5點幾年上落，考慮明年觀塘、東涌、上水及古洞公屋落成多，及簡約公屋明年入伙，落成量逾36萬戶，有信心可做到今屆政府承諾的4.5年，9月也會推出幸福設計指引。

另外，羅淑佩稱公屋商場空置率約4%，較私人市場6%低，已推出計劃向有意創業人士提供免租7個月方案，會每兩月檢討一次，有盈利署方會分成20%作簡單成本，若反應熱烈或會提供更多鋪位去做，至於是否續租則有待7個月後商討。