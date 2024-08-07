3男涉潑水節射水襲警　女輔警稱遭人水槍掃射　無奈下露出苦笑

Youtuber「勇狗」曾維誠和另外兩名男子，涉嫌在去年潑水節以水槍射警員及無綫記者案，今（7日）在九龍城裁判法院續審。女輔警供稱，當日指進行清場時，數10人仍不願離開。她作出勸喻，遭其中一、兩人以水喉及水槍掃射她的腳和腰。辯方盤問時指，根據涉案截圖，她當時有笑容，女警回應指當時因勸喻無效，感到無奈，並形容是：「少少苦笑，少少扁咀。」



首浩曾維誠（右），及次被告葉嘉健（左）。(朱棨新攝)

第三被告袁子健。(朱棨新攝)

3名被告：曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，成人用品商人），共涉3項襲警和3項普通襲擊罪，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，3名輔警，兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師。

女輔警何兆華稱當時遭參加者以水槍掃射，截圖拍到她臉上的笑容是無奈的苦笑。(朱棨新攝)

女輔警指參與者情緒高漲

女輔警警員6605何兆華供稱，於案發日下午5許進行清場，當時幾十名參加者仍情緒高漲，不願離開。她勸喻時，其中一至兩人以水喉及水槍掃射她的腳和腰，她便喝止：「唔可以啦，玩夠啦。」何其後轉身離去，該些人向她的背部射水，她感到不適，並覺被阻礙執行職務。

女輔警稱當時感到無奈

辯方盤問時指，根據涉案截圖，何當時面有笑容。女輔警回應稱，會形容其樣子無奈。她其後補充，當時因勸喻無效而感到無奈，形容那是：「少少苦笑，少少扁咀。」

輔警警長6579稱，他當日曾勸諭首被告曾維誠到別處射水，首被告亦有離開，他認為事件已解決。(朱棨新攝)

輔警警長指首被告勸諭後已離開

輔警警長6579指，當日下午3時半左右，無綫攝影師向他投訴被人射水，阻礙其拍攝工作，又指是首被告帶頭。輔警警長上前著首被告和另一黃衫男子到其他地方射水，不要針對攝影師，首被告等人便離開。他認為事件已解決，因此未有把此事紀錄在警員記事冊。他覺得首被告和另外兩人是一個團隊，首被告帶領他人，另外兩人是如同其左右手。

案件編號：KCCC2666/2023