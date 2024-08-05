3男涉潑水節射水襲警　無綫攝影師稱遭被告批肘　覺對方有攻擊性

Youtuber「勇狗」曾維誠和另外兩名男子，涉嫌在去年潑水節以水槍射警員及無綫記者案，今（5日）在九龍城裁判法院續審。無綫新聞的攝影師作供指，和兩名記者在現場報道時，三名被告向記者射水，其中首被告曾維誠更大叫「TVB」。由於感到被告有攻擊性，他叫記者離開，到另一地方繼續工作，惟三名被告跟著他們。攝影師曾喻首被告停手，對方未停止並稱：「我都做梗嘢呀。」原本未有被射水的攝影師，其後亦遭殃，又遭首被告用手肘撞。攝影師庭稱當時有擔心人身安全。



3名被告：曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，成人用品商人），共涉3項襲警和3項普通襲擊罪，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，3名輔警，兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師。

首浩曾維誠（右），及次被告葉嘉健（左）。(朱棨新攝)

第三被告袁子健。(朱棨新攝)

首被告一邊射水一邊大叫TVB

攝影師譚永文作供，案發日和兩名記者吳家軒及李天耀到現場採訪潑水節。約於下午4時，他們在城南道進行報道，並找來數名小孩和記者互相射水。期間，其他人加入射水，包括三名被告。當中首被告手持一枝較大的水槍，近距離射向記者的面。此外，首被告一邊射水，一邊大叫「TVB」。由於情況失控，越多越多人加入射水，令記者未能說話，譚遂叫停報道。

覺被告有攻擊性叫兩記者轉位置

譚稱他感到被告有攻擊性，並見兩名記者被「兜口兜面」射水，「抖唔到氣」，譚擔心兩個同事受到傷害，但當時是潑水節，難以叫他人停止，遂叫兩名記者離開現場，前往衙前圍道方向。

無綫新聞攝影師譚永文稱他曾遭首被告曾維誠批肘，覺對方有攻擊性。(朱棨新攝)

指首被告曾以手肘撞人

惟三名被告跟著譚等人，譚兩度跟首被告說：「先生，我地做梗嘢，轉頭先玩啦。」。但首被告未有理會，更曾大叫：「我都做梗嘢呀。」三名被告亦以水槍射譚的面，包括射向其眼睛，令他感痛楚。譚又指首被告曾多番咆哮，又曾以手肘撞他，譚即怒視他，首被告反問：「嬲呀？」但否認曾以粗言稱：「借開啦，X。」

譚認為正遭三名被告騷擾，認為難以再和他們溝通，遂向在場警員求助，三名被告在警員勸喻後離開，他們最終亦完成報道工作。

李天耀稱當日被水射至睜不開眼睛。（影片截圖)

李天耀稱被水射面時覺得「醃眼」。（影片截圖)

李天耀當天穿著印有無綫圖案的雨褸採訪時遭人不停射水。（網上截圖)

譚認無諗過報警

辯方盤問時指，譚曾經向首被告稱：「咁大個人，唔好學啲細路咁玩」 、「唔好咁幼稚，得唔得呀。」又曾用身體阻首被告向前行，譚否認。

譚在盤問時確認，他沒有主動報案，警方案發幾天後透過無綫聯絡他們，要求他們協助調查案件。辯方又指，若不是警方聯絡，事件未嚴重至要報案，譚同意，並稱：「我無諗過去報案。」。但他指遭首被告用手肘撞後，有擔心人身安全。

案件編號：KCCC2666/2023