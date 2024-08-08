康文署9.22辦「國慶維港開心跑」　五公里項目共750個名額已滿

康樂及文化事務署於9月22日舉辦的「國慶維港開心跑」，今日(8日)開始免費接受市民報名，由於反應熱烈，至中午時份、五公里項目共750個名額已滿。



「國慶維港開心跑」，由中西區海濱長廊（中環段）及灣仔臨時海濱花園一帶舉行五公里項目，今日(8日)免費報名、反應熱烈、750個名額已滿。(康文署海報）

為慶祝中華人民共和國成立七十五周年，康文署將於9月22日（星期日）主辦「國慶維港開心跑」，在中西區海濱長廊（中環段）及灣仔臨時海濱花園一帶舉行五公里項目，名額有750個，參加者須為十四歲或以上，報名費用全免，亦鼓勵市民穿着華服或配合國慶元素的服裝參與、歡度國慶。

康文署發言人表示，活動今早開始接受報名，巿民反應踴躍，中午名額已滿。發言人提醒參加者於9月18日至20日上午8時30分至晚上8時在灣仔港灣道體育館；或於9月22日上午6時45分至7時30分在添馬公園（文化廣場）詢問處領取號碼布。

市民屆時亦可沿途或到指定打氣區（近終點位置）為參加者打氣。此外，市民亦可參加於中西區海濱長廊（中環段）及添馬公園一帶舉辦的嘉年華活動。

此外，大會當日亦舉辦邀請賽，多個政府部門及有關團體將獲邀參與三公里項目及競逐「突出造型組合大獎」，以具創意的造型慶祝國慶，彰顯各部門同心協力的理念，展現團隊精神。

除了開心跑，大會當日上午10時至下午1時在中西區海濱長廊（中環段）及添馬公園一帶舉行嘉年華，市民無須預約入場，費用全免。除了設有國慶表演、攤位遊戲、寵物造型比賽及主題打卡區外，大會亦安排香港傑出運動員成就展覽、中國文化藝術工作坊及公園定向活動等。

有關「國慶維港開心跑」及嘉年華的查詢，可於辦公時間內分別致電2879 5622與灣仔區康樂事務辦事處及致電2853 2566與中西區康樂事務辦事處聯絡。