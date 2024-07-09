再迎大熊猫｜十‧一抵港無難度？　登場亮相賀國慶具挑戰性？

專程到四川商討中央送贈香港一對大熊貓的特首李家超，今早（9日）總結行程時透露更多一對中選「國寶」的詳情，指牠們已經在都江堰基地作適應準備，稍後隔離30天，抵港後再接受本地檢疫30天。兩地檢疫期合計已達60天，而抵港完成檢疫後，還要適應期，確定牠們適應在海洋公園的新生活方能正式亮相。



按李家超說法，是力爭十月一日大熊貓到港。以現時所知時間表推算，一對大熊貓要在十‧一或之前抵港，應無難度，但若要趕及亮相賀國慶，時間上具一定挑戰性。以盈盈與樂樂為例，牠們是來港超過兩個月後，才正式公開露面。



李家超昨日在都江㙺時曾觀看了兩隻大熊貓的活動，但暫時未知牠們是否將會來港的一對「國寶」（李家超Fb圖片）

李家超指，一對大熊貓現在已經在都江堰基地作適應準備，稍後會隔離30天。而牠們來到香港後，又需要在香港再進行30天的本地檢疫隔離，之後需要時間讓牠們適應新環境，然後就可和市民見面。漁護署會與內地相關單位保持緊密對接，確保動物檢疫工作順利進行。

李家超：力爭十月一日大熊貓到港

李家超重申會全力作好準備，讓一對大熊貓能夠盡早、妥善送到香港，成為香港的新家庭成員：「我們力爭十月一日大熊貓到達香港」。

他又指早前向國家林草局提出，希望新一對送贈香港的大熊貓能夠在香港誕下下一代的大熊貓，開枝散葉，帶給香港更多溫馨和喜悅；希望來港的大熊貓屬青春成年、身體精壯的大熊貓。林草局選定了的一對大熊貓年齡大約是五至八歲。雄性的大熊貓體重大約120多公斤，動作敏捷，被評為聰明好動。雌性的大熊貓體重約100公斤，溫柔可愛，被評為性情溫順。

7月9日，行政長官李家超在成都交代更多有關將來港的大熊貓的資料（楊凱力攝）

由於李家超未有說明具體大熊貓來港時間表，若以十月一日或之前抵達香港，時間上應充裕，一對大熊貓在國慶日身在香港應無難度，但如要趕在十月一日亮相與港人同賀75周年國慶，則具有相當挑戰性。

如要國慶日登場 8月中要啟程來港

因為，以國慶日往回推算，內地的適應準備期後，還有30天隔離，假設隔離期在本周內或下周起開始，隔離期最快在八月上、中旬結束；又假設隔離期甫完結，即8月中安排專機送一對大熊貓來港，抵港後又是30天本地檢疫，已踏入九月上、中旬，之後還有適應期，而這期間的長短較難掌控。

回看2007年，香港回歸十周年，中央再送香港的一對大熊貓，在4月26日早上7時30分離開四川卧龍的中國保護大熊貓研究中心，中午乘搭專機由成都前赴香港，並於下午3時52分抵達香港國際機場。政府於機場二號客運大樓舉行「大熊貓交接儀式」，慶祝一對大熊貓順利抵港，時任民政事務局局長何志平和國家林業局局領導趙學敏並簽署交接證書，標誌一對大熊貓正式移交香港特區。

大熊貓盈盈樂樂（海洋公園提供）

盈盈、樂樂抵港逾兩個月後才亮相

當年一對抵港大熊貓尚未有名字，只有按譜系的編號，特區政府在交接儀式上，一併公布「大熊貓命名活動」結果，譜系號606的雄性大熊貓命名為「樂樂」，譜系號610的雌性大熊貓則取名為「盈盈」。

2007年6月30日，時任國務委員唐家璇參觀大熊貓「樂樂」和「盈盈」在本港的新居。（政府新聞處）

盈盈、樂樂抵港後，隨即由專車運送到海洋公園，進行隔離檢疫，何志平當時指，牠們還需要一段時間適應，終於在回歸十周年紀念日前夕6月30日，盈盈、樂樂正式登場亮相，距離牠們首次踏足香港已是超過兩個月後的事。而時任國務委員唐璇來港出席「大熊貓送贈儀式」。

當時海洋公園方面指，牠們的體重由來港的可能在50多至60多公斤，增重至樂樂大約75公斤，盈盈則有65公斤，並指牠們的適應期是一個多月時間。