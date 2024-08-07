中秋節｜康文署9月維園綵燈會國慶為主題 特設華服秀邀市民參與
撰文：余心美
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每年中秋節，康文署幾乎都舉辦中秋綵燈會，今年中秋節是9月17日，適逢為國慶75周年，綵燈會將以慶祝國慶為主題，其中在維園舉行的市區中秋綵燈會將特設華服秀，邀請市民穿著華服參與，推廣中國傳統節慶文化。
有數名葵青區議員提呈議題，指出近年穿華服、拍美照、沉浸式遊玩、傳統廟會遊戲，成為不少中國人充滿儀式感的過節或旅行新方式。他們認為，華服文化（漢服文化）展示當時的文化及習俗，通過華服讓世界看到中國文化之美，香港身為祖國面向國際的橋樑，應該利用自身優勢，加強推廣華服文化。
該等區議員建議，康文署舉辦更多推廣中華文化，包括華服展覽、古裝秀、講座等活動，讓更多人近距離了解漢服的歷史。建議在節慶、節日時舉辦主題華服活動，能增加群眾參與度；在博物館、圖書館、體育館等，展示華服文化，和舉辦古代運動；以及在商場或公園舉辦華服打卡活動。
康文署回覆葵青區議會表示，為推廣中國傳統節慶文化，署方每年均會舉辦中秋綵燈會。適逢今年為國家成立75周年誌慶，綵燈會以慶祝國慶為主題，於維園舉行的市區中秋綵燈會特設華服秀，邀請市民穿著華服參與。
至於青衣公園舉行的新界中秋綵燈會，則以「詩情畫意伴明月」為主題，以多組璀璨奪目的綵燈及精巧秀麗的佛山走馬燈，展現中華文化與中秋節日特色，與市民歡度中秋夜和慶國慶。
康文署表示，會繼續透過舉辦各項文化藝術活動，以及與其他政府部門及文化機構合作，善用各方的力量和資源弘揚中華文化。
此外，6月至9月舉行的首屆「中華文化節」 ，透過一系列具中華文化底蘊的表演節目、電影放映、展覽、講座、普及中華文化藝術專場和啟導交流的延伸活動，讓市民及旅客可深入了解和感受中華文化。
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