青年宿舍天水圍琇居申請　平均月租$3500　每年須當200小時義工

民政及青年事務局撥款，天水圍青年宿舍項目「琇居」今日（8日）舉行招租發布會，該由酒店改建的青年宿舍，提供627個宿位，房間面積約300呎，平均月租為3500港元，租戶每年須參與至少200小時社區或志願服務。天水圍居民服務協會基金會主席梁志祥稱，已聯絡區內關愛隊及社區組織合作，冀青年租戶多關心社區，提升對社區的歸屬感，亦會安排與內地單位交流機會，協助租戶擴闊視野、加強對國家和世界認識。



民政及青年事務局撥款，天水圍青年宿舍項目「琇居」今日舉行招租發佈會。（黃浩謙攝）

讓青年改善居住環境 位置擁北都、大灣區優勢

梁志祥指，盼望項目能讓青年擁有自己空間、積累積畜、改善居住環境。李月明則說，「琇居」坐落天水圍、亦是將來北部都會區的核心地帶，不僅會提供不少就業機會，更擁有連繫北部都會區、大灣區的優勢。他期望租戶流轉下，能有過千個青年得以受惠於計劃。

青年或能加入關愛隊完成服務要求

機構亦會舉辦一系列活動，讓入住青年有所成長。青年增值活動包括職業導向活動、和從業員者見面、文化交流，即內地交流團活動，讓青年認識祖國。為滿足200小時的社區服務要求，機構安排社區外展義工活動，及將義工服務邀請發放給住戶。梁子祥表示，文化交流活動方面，已和前海青年創業基地聯絡，有興趣的青年可參與交流，亦會安排兩地巴士接載。為提供更多義工服務選擇，他透露曾與關愛隊地區專員討論讓入住青年參與關愛隊工作的可能，亦得到正面積極的答案。

李月明指，天水圍北部將是北部都會區核心地帶，入住青年擁有連繫北部都會區、大灣區的優勢。（黃浩謙攝）

不足一周已收過百宗申請

基金會行政總監蔡承憲介紹項目細節。任何18至31歲的香港永久性居民、收入不高於28000元、不持有任何物業，便符合申請資格。蔡承憲指，至上周五公布計劃至今不足一周，但已收到過百份申請，呼籲有興趣的青年及早申請。

租金則會因房間景觀、樓層等因素而有所不同，最低為3400港元、最高為3700元，而2024-2025年度租金會維持平均3500元。機構將每年檢討租金，考慮營運狀況而作調整，亦會就此向民政局報告。

審核申請者方面，機構會成立申請及評核委員會，及以計分制讓申請者按序入住，評分準則包括現時居住環境、家庭環境、社會參與、社區活躍程度、申請時間等，申請人亦需出席面談。

+ 3

申請入住青年 租金可負擔 位置便利

已申請入住的倉務員阿俊表示，剛畢業的他收入約一萬，未能負擔市區高昂租金。他又認為宿舍鄰近輕鐵巴士站，將減少上下班通勤時間，宿舍設施亦齊全。同樣申請項目的Maybe表示在家裡常會因作息時間而與家人起爭執，希望透過擁有自己空間，建立和平家庭關係。她又指自己在天水圍上班，通勤亦更便利。

「琇居」 為第四個民政局獲批的青年宿舍項目，以酒店作青年宿舍用途。（黃浩謙攝）

「琇居」位於天水圍天秀路8號，項目即日起開放申請，成功申請住戶能於10月1日入住單位。除單人申請外，亦設有雙人申請。設施配套方面，琇居樓下有天場和天幕街市、4樓有健身室及4000呎的公共空間。有興趣申請者可於天水圍居民服務協會基金會網站查詢。