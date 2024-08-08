衞生署籲勿用 Goree Beauty Cream 43歲女用後水銀中毒情況穩定
撰文：余月明
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衞生署衞生防護中心今日（8日）呼籲市民，不要使用一款標示為「Goree Beauty Cream」的美白潤膚霜產品，指可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。中心指，早前接獲醫管局通報一宗水銀中毒個案，一名43歲女病人，入院後診斷有蛋白尿，該病人曾使用兩款美白潤膚霜，目前仍然留院，情況穩定。
衞生署衞生防護中心今日（8日）呼籲市民，不要使用一款標示為「Goree Beauty Cream」的美白潤膚霜產品，指產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。
中心接獲醫院管理局通報一宗水銀中毒個案，涉及一名43歲女病人，入院後診斷有蛋白尿，即尿液中出現過量蛋白質。病人表示曾使用兩款美白潤膚霜。她的尿液和血液樣本分別被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用上述產品有關。病人現時仍然留院，情況穩定。
政府化驗所化驗其中一款標示為「Goree Beauty Cream」的產品，結果顯示含有過量水銀。根據病人提供的資料，她使用該款產品約數星期。個案已轉交相關執法部門跟進。調查仍在進行中。
中心發言人表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。
發言人強烈呼籲市民，若他們正使用該款產品，應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。
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