衞生署「星級有營食肆」網站遭偽冒　蔬菜問答遊戲誘填信用卡資料

衞生署今日（17日）呼籲市民保持警覺，稱該署「星級有營食肆」的活動網頁及Facebook專頁被偽冒，衞生署已就事件向警方舉報。市民切勿透過可疑網站的來歷不明連結，提供任何個人資料。



▼偽冒網站▼



衞生署發言人表示，偽冒網站連結為restaurant-eatsmart.myfreesites.net/。 而該署的「星級有營食肆」活動網頁連結為restaurant.eatsmart.gov.hk/ ；Facebook專頁附有「藍剔」認證，連結為：www.facebook.com/eatsmartrestaurant.dh/。

記者瀏覽偽冒網站發現，首頁設有提問夏季時令蔬菜的「有獎問答遊戲」，要求參加者註冊，之後會要求輸入信用卡號等個人資料，該網站宣稱信用卡號碼只為驗證郵寄地址。

▼官方網站▼



圖為與衞生署官方的「星級有營食肆」活動網站，首頁提供多項營養資訊。（網站截圖）

衞生署發言人強調，署方的社交媒體專頁不會於帖文的留言欄要求活動參加者點擊任何外部連結，或以任何形式要求提供銀行或信用卡資料。市民要小心分辨網上資訊的真偽，切勿點擊來歷不明的連結，以免招致損失。

署方並呼籲，曾向該懷疑偽冒專頁，又或透過相關連結提供個人資料的人士，應考慮報警求助。