網店熱推Z FIT純中藥減脂丸含禁用西藥　​衞生署籲勿買　網上續售

​衞生署今日（6日）呼籲市民切勿購買或服用一款標示為「Z FIT 純中藥減脂丸」的減肥產品，指該款產品被發現含有未標示受管制及已禁用藥物成分「西布曲明」及「呋塞米」，會增加心血管疾病的風險等副作用。



記者發現前在社交媒體、carousell上仍有網店在銷售該減肥產品。



衞生署今日（6日）呼籲市民切勿購買或服用一款標示為「Z FIT 純中藥減脂丸」的減肥產品。（政府新聞處圖片）

含「西布曲明」及「呋塞米」 可增心血管疾病及心臟病風險

衞生署根據情報，早前透過社交媒體平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「西布曲明」及「呋塞米」。

衞生署表示，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用；「呋塞米」是一種用於治療高血壓、心臟衰竭及水腫的利尿劑，常見的副作用包括感覺口渴、暈眩、頭痛，以及心跳快或不正常。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

惟記者發現，目前在社交媒體、carousell上仍有網店在銷售該減肥產品。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內將有關產品交予九龍彌敦道345號永安九龍中心18樓1804至1806室衞生署藥物辦公室銷毀。

發言人補充，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民參閱。