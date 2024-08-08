內地漢涉迫銷案兼姦妻　曾說：你精神病又弱智又抑鬱　邊個信你

內地漢疑因輕度弱智港妻拒替他登記電話服務破口大罵，妻帶兒子離開後返家，內地漢涉恐嚇會用刀捅死她母子。妻子報警後，被告受保釋條件所限，不能與妻接觸，但他涉仍多番迫促妻銷案，更稱有妻胞妹的證據，引妻到其酒店房，在兒子在場情況下把妻強姦，事後並給妻500元。其妻期後發現懷孕再報警。內地漢否認指控，並稱：「嗰個係我老婆嚟。」案件今(8日)在高等法院開審，主控官在開案陳詞指，被告曾兩度迫妻銷案時說：「你有精神病，你又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢。」



被告否認強姦等3罪

被告YS，44歲，他否認刑事恐嚇、意圖妨礙司法公正，和強姦三罪，指他於2021年11月21日，在元朗威脅X會使她遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年12月3至14日，威脅X撤銷她向警方所舉報，及不得在刑事審訊中作供。他又被控於同月21日，在元朗強姦X。X案發時35歲，為輕度智障人士。

被告YS否認刑事恐嚇、意圖妨礙司法公正，和強姦三罪。

X拒登記電話服務被罵

控方開案陳詞指，被告是國內人士，他和X於2016年在港結婚。他在港時會居於X在港的單位。2021年11月21日早上，被告在該單位叫醒正X，著X用其身份證替他登記電話服務，X拒絕，被告便用粗口罵X，X遂帶4歲兒子離開。

向X稱你信唔信我攞刀捅死你同個仔

X晚上回家，她進入廚房時，被告向她說：「我殺人都敢呀，你信唔信我攞到刀捅死你同個仔，搵人捉走你個妹。」X感到驚慌並帶兒子入房鎖門。X和胞妹其後報警，被告因此被控，獲法庭批准保釋，其中一個保釋條件是不可接觸X。

X帶子返學兩遇被告

同年12月3日，X帶兒子返幼稚園，在幼稚園外見到被告，被告對她說：「你後尾又點上庭呀，法官唔相信你講嘢，你有精神病，你又弱智，你又有抑鬱症，邊個會信你講嘢。」

同月14日，X到幼稚園接兒子放學時，在幼稚園外又見到被告，被告再向X說：「你學乜嘢人去上庭，你快啲嗌你個妹去銷案，你又弱智，又有精神病，你唔好上庭。」

稱有X妹罪證著X上酒店房

此外，被告於X住所附近的酒店租下一房。同年12月21日，X帶兒子逛街時又遇到被告，被告向X稱有X胞妹的罪證，著X到其酒店房間取。X因擔心妹妹，遂帶同兒子一同上被告的房間。

兒子在房時把X強姦

他們3人到房間後，被告脫下衣物，把X放在床上，用被子遮蓋他倆，並在沒有使手安全套下強姦X。X被侵犯後帶兒子離開。被告試圖把500元給予X，X拒收，被告說：「啲錢俾個仔買嘢食。」

X翌月懷孕證兒子屬被告

X及後因沒有來經和肚痛，翌年1月到家計會檢查，發現懷孕。X數天後報警，被告被捕後在警誡下稱：「果嗰喺我老婆嚟。」X其後進行人工流產，取出的肧胎經化驗證實，被告是肧胎的父親。

案件編號：HCCC205/2022