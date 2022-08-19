涉合力強姦菲傭案　男被告稱曾要求和妻子性交遭拒　因此選擇事主

男僱主涉在妻子協助下強姦菲傭案，今（19日）在高等法院續審，男僱主繼續自辯，指之前曾提出要求與妻子性交，但遭拒，故他案發時出現性幻想，選擇找事主而非和妻子性交。此外，他亦否認事後和妻子「夾口供」。女僱主則選擇不作供，亦沒有任何辯方證人。控辯雙方舉證完畢，案件押後至下周一（22日）結案陳詞，並預計陪審團下周四（25日）退庭商議。



兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊 （36歲），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，女被告亦被控非禮X（案發時約30歲）。男被告昨日作供時透露，己和女被告離婚。

否認和女被告「夾口供」

男被告今在控方盤問下，承認過去曾試過提出與女被告性交但遭拒絕，故他於當日產生性幻想時，他選擇找X而非和女被告性交。

控方其後指出，男被告當日意圖在X不同意下與其性交，惟未能成功。他之後在女被告替他口交的協助下，陽具才能成功勃起再與X性交，X在期間曾經掙扎及叫「唔好」。控方又指，男女被告在被捕前曾「夾口供」。男被告庭上一一否認。

案件編號：HCCC 134/2020