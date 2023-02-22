背妻偷食醋夫　不滿分居妻識男性一夜兩姦　官斥雙重標準囚7年半

地盤管工發現分居妻與男性聯絡，涉夜闖妻家並在一夜內數度強姦妻子及強逼肛交，更用護膚品樽塞她私處，迫令她跪下再從後插入。他被起訴後，收柙期間多次要妻撤案。管工早前承認意圖妨礙司法公正罪，經審訊後被裁定其中2項強姦罪成，案件今（22日）在高等法院判刑，法官張慧玲指，被告聲稱因為看到妻子手機，發現她其男性的對話，「嬲過頭」而強姦她，但他案發前亦與另一女子發展戀情，批評他雙重標準，並說：「佢（被告）同人通姦就冇問題，但X（事主）同人出去就唔得。」判被告入獄7年半。



任何女性都有權拒絕與人性交，包括其丈夫。 高等法院法官張慧玲

原被控4項強姦及1項雞姦罪

現年44歲的被告，原被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪共5罪，陪審團只裁定其中2項強姦罪成，餘下3罪不成立。另他於2021年承認1項作出傾向意圖妨礙司法公正行為罪。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30分，事主X案發時39歲。

44歲被告經審訊後被裁定項強姦罪成。（資料圖片）

被告曾用樽塞X私處

法官判刑時指，被告入罪的兩項罪強姦罪，指被告當晚尾隨X入屋後，曾經發生一次性行為。隨後，被告走到客廳翻查X手機，發現X和男性友人K有聯絡，被告憤而掌摑X，大力捏其胸部並強姦她。不久，被告再用X手機相約K「開房」，K回覆指同意「開房」後，被告怒意再起，繼而將X推入房內，把護膚品和爽膚水的樽塞入X私處，迫她跪下再用樽從後插入。

8次發信給X要求撤案

至於妨礙司法公正罪，法官引述X報警後，被告同日被捕，但在收柙期間8次向事主X發信，聲稱想解決事件，要求她撤銷指控，又承諾會替X支付法律費用。被告亦多次在被押解到法院應訊時致電X，要對方聯絡他的胞弟。

事件對X造成很大創傷

法官提到，被告並非初犯，他曾因不滿另一女伴鬧分手，繼而恐嚇對方，於2019年被判刑事恐嚇罪成，入獄4個月。X的創傷報告顯示，事件對她造成很深的傷害，她至案件審訊時，才知她被性侵前，被告曾與其他女人發展戀情，亦對被告只被判部份罪名成立感到不忿。她在網上亦遭人批評，審訊時又被辯方律師盤問感到不快，擔心被告獲釋後會向其報復。

法官張慧玲指被告求情稱發現分居妻與男性聯絡，因「嬲過頭」而強姦妻子，但有否想過自己也通姦。

官問被告有無諗過自己也通姦

辯方求情指，被告當時因為看到妻子與其他男性之間訊息，「嬲過頭」而在短時間內兩度強姦對方。法官指被告案發前與另一女子「曾有一段情」，批評他不容妻子與其他男性約會，更使用不必要武力強行與X性交，法官說：「冇諗過其實佢自己都有通姦。」法官強調非要作道德批判，惟認為被告「雙重標準」。

被告的行為對X是很大的侮辱

法官續指，二人當時已有感情問題，容易理解X因怕懷孕，不想被告在無戴安全套下與她發生關係，被告在兩次強姦事件中均沒有使用安全套，屬於加刑因素。被告首次強姦X後，因為看到她的電話訊息更加氣憤，故向她施以更大武力，對X而言是很大的侮辱。

任何女性都有權拒絕性交包括丈夫

法官表示，任何女性都有權拒絕與人性交，包括其丈夫，不過X與被告分手前一直有性交，比起遭到陌生人尾隨強姦，X被丈夫性侵相對較不嚴重。

慶幸X未受影響令被告受法律制裁

此外，法官認為被告事後不斷致電X堅持要她撤案，幸而X不受影響，否則被告犯下兩項性質嚴重的強姦罪，就不用受到法律制裁。考慮上述因素，法官最終就三項控罪判囚7年半。

案件編號：HCCC284/2020