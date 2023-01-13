夫涉1夜4強姦1雞姦妻　被告指妻喝酒敏感致臉腫　強調從不打女人

地盤管工涉多番強姦和雞姦分居妻案，今（13日）在高等法院審訊，被告繼續接受控方盤問，強調自己從不打女人，他否認案發時曾打事主X，亦稱他從未對前妻或女兒動粗，對於X身上有17處傷，面脥紅腫，被告稱或X喝紅酒後敏感。他又稱平時不會說粗言，警誡下曾說：「我係有X佢。」是因為當時查問的警員用粗口問他，他才順口跟著回應。



現年43歲的被告，被控4項強姦和1項未經同意下肛交罪。案發於2019年9月14日凌晨至早上6時30分，事主X案發時39歲。

43歲被告自辯時強調他從不打女人，對於事主面部紅腫，他指或因她喝紅酒後敏感。

被告強調自己無論案發時，或和X婚後多年，都未有打對方，也沒有向前妻和兩個女兒動粗，強調他從不打女人。

X臉腫或也喝紅酒後敏感

控方指X在報案後被發現有17處傷勢，便問被告是否如他所說，因搶電話令其分居妻子X的兩邊臉紅腫，被告稱是，又稱或是X飲紅酒後敏感，臉部才泛紅。被告強調，案發時看不到部份傷勢。

原打算作最後一次卻力不從心

控方又質疑，兩人搶電話如此激烈，還打算進行第三次性交，被告解釋當時心情矛盾，發現X和另一男子在中秋晚外出的照片，最終兩人同意最後一次性交，之後再不見面，惟他因疲勞而力不從心，最終入睡。控方指，被告只道出對自己有利的事，抺黑X，被告否認。

強調平時唔講粗口

對於被告在被捕後警誡下稱：「我係有X佢，但係無強姦佢。」被告解釋指當時一名軍裝警員問他：「你有無X佢？」他才如此回答，強調「平時唔講粗口」，因為有兩名女兒，故不會說粗言穢語。

案件編號：HCCC284/2020