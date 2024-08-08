廉署與中總推誠信營商約章　張國鈞：香港法治金漆招牌閃閃生輝

香港中華總商會與廉政公署合作推動《誠信營商約章》，今（8日）舉辦啟動禮，鼓勵會員企業積極實施「誠信管理制度」，強化誠信經商。律政司副司長張國鈞致辭表示，香港法治「金漆招牌」閃閃生輝，締造出穩定公平、透明而可預期的營商環境，創造無限商機。



香港中華總商會與廉政公署合作推動《誠信營商約章》，今（8日）舉辦啟動禮。（香港中華總商會提供）

張國鈞：香港法治「金漆招牌」閃閃生輝

律政司副司長張國鈞於啟動禮致辭表示，香港在「一國兩制」下擁有健全法治和司法獨立，且作為國家唯一實行普通法制度的城市，與國際市場、世界規則銜接，重視依法規範市場行為，保障各方合法權益。

他形容香港法治「金漆招牌」閃閃生輝，締造出穩定公平、透明而可預期的營商環境，讓企業可放心交易及投資，創造無限商機，亦有助企業形成和發展新質生產力，更好融入國家發展大局。

他又表示，香港的其中一項優勢便是為外資與本地企業提供公平競爭的環境及制定完善的防貪機制，使企業「贏在起跑線」。而有效的誠信管理制度，不僅能提升企業防禦貪污的能力，確保運作合法守規，更有助贏取客戶的信任及合作機會，從而提升公司的利潤及生產力。

律政司副司長張國鈞形容香港法治「金漆招牌」閃閃生輝，締造出穩定公平、透明而可預期的營商環境。（香港中華總商會提供）

胡英明：《約章》如堅固的「城牆」 抵禦貪污

廉政專員胡英明致辭時指，以「誠」字的三個同音字，即相「承」、「城」牆及聯「乘」，說明廉署與中總攜手推展《約章》的意義。廉署與商會合作推出《約章》，與國家政策一脈相承，有助企業配合國家政策，宣揚香港廉潔營商環境，說好香港故事。

他續指，《約章》如同一道堅固的「城牆」，抵禦貪污及不法之徒入侵，守護辛苦賺來的利潤及商譽，並提升企業的ESG（環境、社會責任和企業管治）表現，廉署很期待與中總「聯乘」合作，雙劍合璧，共同推廣工商界的誠信建設。

廉政專員胡英明致辭時指，以「誠」字的三個同音字，即相「承」、「城」牆及聯「乘」，說明廉署與中總攜手推展《約章》的意義。（香港中華總商會提供）

中總會長蔡冠深：與廉署合作相得益彰

中總會長蔡冠深致辭時，指與廉署攜手推廣《約章》，有助企業拓展無限商機，相得益彰，呼籲會員企業積極參與《約章》，在提升企業生產力及競爭力的同時，傳遞反貪動力。

他表示，該會很高興在廉署成立50周年之際，成為《約章》的合作伙伴，攜手推動工商界積極提升誠信管理及防貪能力，藉此加強各地投資者對本港企業的信心，做好香港作為國家的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。