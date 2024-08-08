美聯涉合謀定價　中原遲申請反獲寛待　指政策有違原則求覆核

競爭事務委員會去年入稟，控告美聯集團和香港置業等公司等違反《競爭條例》，指他們連同中原地產、利嘉閣就一手物業交易，定出應最少收取2%實收佣金。競委會並在記者會解釋，中原在調查期間申請寬待協議，競委會最終未有對中原展開法律行動。美聯物業及香港置業則申請司法覆核，指他們較中原早向競委會申請寬待但遭拒，認為競委會拒絕美聯的決定屬不合理。案件（8日）在高等法院審理。美聯指寬待政策屬「先到先得」，但中原較他們遲申請寬待，最終成功獲批。美聯指寬待政策應具透明度和可預測性的，競委會現時的做法卻違反這兩項原則。



申請人為美聯物業代理有限公司、香港置業（地產代理）有限公司及美聯集團有限公司(下稱美聯)，答辯人為競爭事務委員會(下稱競委會)。

美聯稱2023年3月已申請寬待標記

美聯早前的入稟狀指，美聯於2023年3月據競委會的寬待政策申請寬待標記（leniency marker），惟競委會的職員稱不可再獲「寬待標記」。

中原同年5月申請寬待獲批

及至2024年1月，美聯從競委會披露的文件得知，中原主席施永青於2023年3月與競委會會面，會議紀錄指施認為寬待不適合他。同年5月，中原及利嘉閣在美聯不知情下申請寬待。雖然中原及利嘉閣未正式申請寬待，但競委會認為兩間公司已提交所有資料及協助，可被視為寬待申請者。競委會最後於5月4日與中原達成寬待協議。

美聯的律師指，競委會文件顯示，中原主席施永青(圖)於2023年3月與競委會會面，會議紀錄指施當時認為寬待不適合他。

政策應具透明度及可預測

美聯的律師今陳詞指，要獲得寬待，要先取得寬待標記（leniency marker），同時寬待政策應具透明度和可預測性的。競委會的做法違反這兩項原則。美聯稱他們早於2023年3月已申請「寬待標記」，競委會同月和施永青會面，施當時未有承諾提供協助。

寛待政策應屬先到先得但中原卻獲批

美聯強調，寬待政策屬「先到先得」，但中原最終獲得寬待。根據競委會的說法，重點在於哪一名參與違反《競爭條例》者，首先向競委會提供重大的協助，而中原可提供此協助，美聯則不能。

認為有意獲寛待應先申請寛待標記

美聯認為，有意獲得寬待應先申請寬待標記，並競委會評估期間，申請寬待標記者再展示如何提供協助。若競委會最終不批出寬待標記，則由排在其後的申請寬待標記者取而代之。

美聯指競委會目前的政策欠缺透明度和可預測性。

現行制度令涉案人可採觀望制度

美聯指，不應為非申請寬待標記者，等待有申請者被拒後，最終成為被寬待一方。若容許後者出現，會令違反《競爭條例》者採取觀望態度，不申請「寬待標記」，而是等待他人申請的情況，再作決定。美聯又指，他們未獲機會向競委會展示，可向對方提供什麼協助。

美聯同時申請永久終止聆訊

此外，美聯亦就競委會控告美聯違反《競爭條例》的案件，申請永久終止聆訊。美聯指，若他們在司法覆核勝訟，法庭應至少頒令暫時的終止聆訊。

競委會稱運用工具時需作出把關

競委會的律師回應指，寬待政策是要有助競委會作有效調查，以取得有用的資料。而運用此工具時，競委會需作出把關。

案件明續。

案件編號：HCAL490/2024、CTEA3/2023