慢病共治｜免費藥物增16款　約5%醫生9月起「加價」　最多加$250

去年11月推出的「慢性疾病共同治理先導計劃」（慢病共治計劃）資助45歲或以上未被確診患有糖尿病或高血壓的香港居民，在私營醫療巿場接受糖尿病及高血壓篩查服務 。醫務衞生局今日（9日）公布，從本月起增加計劃下的基本藥物名單至59項，而按既定機制，家庭醫生每年均可調整治療階段收取的診症共付額，新共付額由9月1日起生效，參與計劃的718個服務點，近94%將維持共付額不變，另有八個會下調共付額，餘下38個服務點則會上調診症共付額，上調幅度由20至250元不等。



▼慢病共治計劃基本藥物名單▼（黃色標記為2024 年 8 月起新增藥物）



慢病共治計劃設有基本藥物名單，涵蓋治療慢性疾病的基本藥物：如抗高血壓藥物、抗高血壓補充藥物和調節血脂、降血糖的藥物，以及治療偶發性疾病的基本藥物：如抗生素和治理相關健康問題的藥物。

新增16項藥物包括抗高血壓、調節血脂、抗生素等藥物

政府資助下，獲處方名單所列藥物的參加者無須支付任何藥費，醫務衞生局今日指，在檢視參加者實際需求後，由本月起在基本藥物名單增添16項藥物，包括抗高血壓、調節血脂、抗生素和治理相關健康問題的藥物，名單由最初的43項基本藥物增至涵蓋59項基本藥物，令家庭醫生有更大彈性，因應參加者的臨床需求處方藥物。

▼9月25日 醫衞局公布慢性疾病共同治理先導計劃▼



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三分二醫生仍只收取政府建議的150元或以下診症共付額

共付額方面，當局指現時參與計劃的718個服務點中，672個、即接近94%於9月1日仍維持不變，另有八個會下調診症共付額，幅度由50至350元不等，而餘下的38個服務點則會上調診症共付額（上調幅度由20至250元不等）。整體而言，當日起，計劃下有三分之二的服務點只收取政府建議的150元或以下的診症共付額。

約40%完成篩查參加者被診斷為血糖偏高、糖尿病或高血壓

醫務衞生局指，計劃推出以來反應良好，截至本周三（7日），已有約5.6萬名市民參加，在超過3.2萬名已完成糖尿病及高血壓篩查的參加者中，約1.3萬名（即約40%）被診斷為血糖偏高，或患有糖尿病或高血壓。

「篩查階段」及「治療階段」流程：

