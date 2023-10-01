慢性疾病共冶計劃︱彭飛舟料計劃恆常化　市民可三年一檢跟進治療

慢性疾病共同冶理先導計劃將於11月中推出，基層醫療健康專員彭飛舟預料計劃會恆常化，市民每三年可再做一次資助檢查及跟進治療。如市民打算轉醫生，他希望每一至兩年才轉一次，因每次申請最長需半年時間處理，且病人獲同一家庭醫生長期跟進效果是最好。



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慢性疾病共同冶理先導計劃將於11月中推出，45歲或以上市民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，可在政府資助下可自行挑選家庭醫生接受篩查，如診斷出血糖偏高、高血壓或患上糖尿病，可由家庭醫生繼續診治並按臨床診斷處方藥物長期跟進。

基層醫療健康專員彭飛舟出席電視節目時預料計劃會恆常化，市民每三年可再做一次資助檢查及跟進治療，他又提到加入地區康健中心後會即時作出體重及飲食方面的建議，「市民真係跟足我哋，理論上係3年之後應該維持更好嘅健康。」

彭飛舟預料計劃會恆常化，市民每三年可再進行一資助檢查及跟進治療。（呂穎姍攝/資料圖片）

而計劃下，市民診斷出血糖偏高、高血壓或患上糖尿病可獲資助一年看四至六次醫生，建議每次繳付150元，彭飛舟表示如市民打算轉醫生，希望每一至兩年才轉一次，因每次申請最長需半年時間處理，而科學上始終認為家庭醫生長期跟進一名病人的效果是最好。

現時不論參加計劃的醫生及以往參加篩查計劃的人數都偏低，彭飛舟認為，隨計劃推行會越來越多醫生參加，又有信心康健中心以長遠跟進方式提供服務，參加人數會逐步提升。