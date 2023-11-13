慢病共治懶人包｜$120篩查糖尿高血壓　治療有資助　搜尋醫生教學

慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）今日（13日）推出，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷香港居民，可配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查，並長期跟進。



計劃分「篩查階段」及「治療階段」，「篩查階段」參加者支付一次性120元便可得到篩查診症、化驗及檢查服務。「篩查階段」診斷患上糖尿病、高血壓相關疾病或血糖偏高可進入「治療階段」，接受家庭醫生提供多項獲資助服務，包括每個「個人計劃年度 」最多4次或6次資助診症。



參加者在「治療階段」的資助診症每次需支付共付額，政府建議150元，但目前有約兩成參與計劃醫生收取逾150元，最高達800元，亦有醫生完全不收。慢病共治計劃參加流程、醫生名單搜尋及地區康健中心資訊，一文看清。



一按搜尋參與計劃家庭醫生名單

▼9月25日 醫衞局公布慢性疾病共同治理先導計劃▼



參加資格：

．持有有效香港身份證，或持有《入境條例》（香港法例第115章）所指明的有效《豁免登記證明書》



． 年滿45歲或以上



．沒有已知「高血壓」或「糖尿病」



．已登記加入「電子健康紀錄互通系統」，並成為地區康健中心或地區康健站會員



慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）今日11月13日推出，45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷香港居民，可配對家庭醫生作糖尿病和高血壓篩查，並長期跟進。（資料圖片/Gettyimages／視覺中國）

如何加入計劃：

．可前往鄰近的地區健康中心／站，在工作人員協助下完成相關評估和登記參加計劃



地區康健中心/地區康健站地址及開放時間：

服務詳情：

．及早發現和治療高血壓和糖尿病（同時兩項或其中一項「相關疾病」）



．為每名計劃參加者配對一名已登記加入計劃， 並非受僱於政府的私人執業註冊醫生



．參加者可根據自己的意願選擇一名家庭醫生。政府或地區康健中心會盡量安排計劃參加者和該名獲揀選的家庭醫生配對，政府或地區康健中心不會向計劃參加者推薦任何家庭醫生



「篩查階段」及「治療階段」流程：

「篩查階段」服務：

(a) 接受配對家庭醫生1次資助診症（即診症和評估）



(b) 如有需要，轉介到醫務化驗所進行化驗及檢查，包括驗血和驗尿



(c) 診斷和解釋計劃參加者在計劃服務範圍內的病情



(d) 接納進入治療階段或轉介到地區康健中心管理健康



「治療階段」服務：

(a) 視乎疾病類別的治療方案，在每個「個人計劃年度 」接受配對家庭醫生最多4次3或6次資助診症



診斷患有血糖偏高達特定水平的情況但沒患上高血壓，每個個人計劃年度最多可接受 4 次資助診症

診斷患有(i)糖尿病；(ii)高血壓；(iii)高血壓和糖尿病；或(iv)高血壓和血糖偏高達特定水平，每個個人計劃年度最多可接受6次資助診症

(b) 如有臨床需要，獲提供藥物



(c) 如有臨床需要，獲轉介到醫務化驗所



(d) 獲地區康健中心安排轉介到醫療服務提供者，包括但不限於由政府指定服務提供者根據臨床需要提供的護士診所跟進及專職醫療服務。



「篩查階段」及「治療階段」病人收費：

「篩查階段」：一次性$120（已包括篩查診症、相關化驗及檢查）



「治療階段」：每次需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額，政府建議為$150；獲取特定藥物名單內涵蓋的藥物及／或最多三天偶發性疾病藥物，無需額外付費



配對家庭醫生方法：

．市民到地區康健中心／站，中心職員會提供參與計劃的私家醫生名單，讓參加者自行選擇作為其家庭醫生。成功配對後，計劃參加者便可獲安排接受由自選家庭醫生提供的篩查和治理服務



如何選擇參加計劃私家醫生：

．可透過「慢性疾病共同治理先導計劃」網站提供搜索引擎 ，按個人需要選擇適合的家庭醫生



一按搜尋參與計劃家庭醫生名單

慢性疾病共同治理先導計劃11.13推出，有意參加者可經地區康健中心／站配對家庭醫生。（資料圖片／余俊亮攝）

獎勵機制：

．政府除資助診症、化驗和藥物費用外，亦設立達標獎勵機制。若參加者達到健康指標，在下一個計劃年度（即第三個計劃年度開始）接受首次資助診症時可獲扣減最高150元的共付額



有用資訊：

．市民可瀏覽計劃的專題網站了解更多詳情、或於周一至周六上午9時至晚上9時期間致電熱線2157 0500查詢。

