類鼻疽増兩個案　4旬婦回港後確診列輸入　長期病男患者情況嚴重

衞生防護中心今日（9日）表示，過去一周（8月2日至8日），共錄得兩宗感染類鼻疽確診個案；包括一名潛伏期於海外居住的42歲女子，被列作輸入個案，情況穩定。另一宗則為一名62歲長期病患男子，現未能追查源頭，目前情況嚴重。



衞生署衞生防護中心今日公布兩宗類鼻疽確診個案，均於過去一周（8月2日至8日）發現。（資料圖片）

中心指，首名病人在7月初，於海外居住地因腳部傷口疼痛及腫脹到當地求醫。其後7月20日抵港，並於7月29日因症狀持續到將軍澳醫院急症室求醫。其臨床樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，獲安排入院接受治療，情況一直穩定。而據流行病學調查顯示，病人潛伏期內於海外居住，有傷口於當地接觸土壤和泥水。

另一名有長期病患的62歲男子，則現居屯門。他在7月初因咳嗽向私家醫生求醫，其後於8月1日發燒、持續咳嗽和氣促，到博愛醫院急症室求醫，同日入院接受治療，現時情況嚴重。他的臨床樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性。中心現正調查感染源頭，仍在進行流行病學調查。

中心指，本港今年共錄得7宗類鼻疽個案，上年共錄得17宗類鼻疽個案。

衞生防護中心：糖尿病患者或免疫力弱者 有病徵應盡快求醫

中心發言人提醒，類鼻疽病菌一般雖不會人傳人或經動物傳人，但可存活於本地環境。類鼻疽於本港屬風土病，多發於颱風或暴雨後，土壤和泥水中的病菌曝露地面後，隨強風或暴雨散播。

市民宜於颱風和暴雨期間盡量留在室內，避免前往可能出現水浸的地區，亦不應涉水或接觸泥水和泥土。同時，高風險人士應避免使用雨水渠道附近的道路，以免接觸可能由污水產生的氣溶膠：另外亦要盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋等。

中心又呼籲，糖尿病患者或免疫力弱的人士，如有病徵應盡快求醫。詳情可參閱中心網站。