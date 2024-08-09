馬鞍山富寶花園肉檔違規　91公斤冷藏豬肉當新鮮出售　食環署釘牌

食環署今晚（9日）公布，自6月下旬起在東區和沙田區展開「珍珠」行動，今日在馬鞍山富寶花園商場一間肉檔，檢獲約91公斤懷疑冷藏豬肉。由於持牌人涉嫌將冷藏肉當新鮮肉陳列及出售，正取消該店的牌照，並向負責人提出處所不潔的檢控。



此外，為防止違規店舖改頭換面重新開張，食環署偵破一宗懷疑虛假聲明的牌照申請個案，已拒絕申請，並考慮轉交執法機構處理。



食環署自6月下旬起，在東區和沙田區展開代號「珍珠」的先導執法行動。（政府新聞處圖片）

6月下旬起東區及沙田展開「珍珠」行動

食環署自6月下旬起，在東區和沙田區展開代號「珍珠」的先導執法行動，加強巡查持牌新鮮糧食店，針對冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售的違規行為。食環署指，經深入調查及蒐集情報後，今日採取突擊行動。

食環署人員在馬鞍山富寶花園商場一間持牌新鮮糧食店，檢獲約91公斤懷疑冷藏豬肉，並已即時銷毀。持牌人涉嫌將冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，正取消該店的牌照。

此外，由於負責人未能提供送貨單查核，違反持牌條件，被發出警告信。同時食環署亦因處所不潔，再向負責人提出檢控。

馬鞍山富寶花園商場一間持牌肉檔，檢獲約91公斤懷疑冷藏豬肉。（資料圖片）

拒絕一宗懷疑虛假聲明牌照申請 擬轉交執法機構處理

食環署強調，會嚴格執行現行政策，防止違規被取消牌照的店鋪，改頭換面在相同地點重新營業。食環署在先導執法行動中，亦偵破一宗懷疑虛假聲明的牌照申請個案，已拒絕申請，並會考慮轉交執法機構處理。

食環署又指，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，該牟取暴利的經營方式，會對其他遵從規定的店鋪造成不公。任何人未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。