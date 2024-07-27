法國進口羊奶芝士或受李斯特菌污染回收　食環署稱產品沒流出市面

食環署食物安全中心今日（27日）指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，一款由法國進口的Fromagerie Pierre Jacquin & Fils羊奶芝士樣本可能受李斯特菌污染，正進行回收。有關批次的產品並無流出市面。中心正跟進事件。



食物安全中心公布，一款由法國進口的Fromagerie Pierre Jacquin & Fils羊奶芝士樣本可能受李斯特菌污染，有關批次的產品並無流出市面。（資料圖片）

產品資料如下：

產品名稱：Ste Maure Touraine AOP Blister

品牌：Fromagerie Pierre Jacquin & Fils

來源地：法國

進口商：Noja Fine Trade Limited

淨重：250克

此日期前最佳：2024年8月19日

批次編號：J41920018

食安中心發言人表示，中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述批次產品可能受李斯特菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。中心已知會涉事進口商上述違規事項。調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。

免疫力較低感染李斯特菌嚴重可導致死亡

食環署食物安全中心今日公布，一款由法國進口的Fromagerie Pierre Jacquin & Fils羊奶芝士樣本可能受李斯特菌污染，有關批次的產品並無流出市面。（資料圖片）

發言人指，李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。大部分身體健康的人在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等。但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。

為減低感染李斯特菌病的風險，高危人士如孕婦應盡量進食剛煮好的熱食，徹底翻熱冷凍食物，並避免進食或在進食前徹底煮熟高風險食物（即食食物例如凍食肉類、冷燻的海產、軟芝士、沙律等），即使有關食物只屬於一道菜色的一部分。