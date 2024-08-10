林世雄：8輛自動車做道路測試　錦綉花園自動穿梭巴月內有得搭

運輸及物流局局長林世雄今日(10日)發表網誌表示，本港的無人駕駛自動車測試進行得如火如荼，現時全港共有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試，又預告錦綉花園的居民將在月內開始可以在屋苑內環迴路乘坐自動穿梭小巴。另外，今明兩年內將測試其他自動車項目，包括由機管局投資興建及營運的「航天走廊」項目，將提供自動駕駛運輸服務，來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。



8輛自動車正進行道路測試 已達「高度自動駕駛」第4級別

林世雄在網誌提到，8輛正在測試的自動車當中，無人駕駛技術已達到「高度自動駕駛」的第4 級別，科技發展進度與內地以至世界各地看齊。有關測試路段涵蓋本港不同道路及場景，例如科學園、生產力促進局、潭尾建造業輸入勞工宿舍及個別私人屋苑。

他又說，政府由成立「智慧交通基金」至今，共資助3個與自動駕駛及7個與車聯網技術相關的項目，總資助金額分別約6千萬元和6千7百萬元。

汽車駕駛自動化分級共分為6個級別(0-5級)，0級為無自動化駕駛，即如操作傳統汽車，駕駛員完全以人手控制車輛；而最高級別第5級，即車輛可以在任何路況和環境下完全自動駕駛，毋須駕駛員操控。

錦綉花園環迴路自動穿梭小巴將於月內投入服務

他續指錦綉花園正試行由生產力促進局轄下的汽車科技研發中心研發、冠忠巴士集團有限公司負責營運的5G自動駕駛穿梭小巴。他表示，錦綉花園的居民將在月內開始可以在屋苑內環迴路乘坐自動穿梭小巴，早前試坐亦覺得自動車的表現相當不俗。

另外，林表示其他自動車項目亦預計於2024年及2025年內進行測試，包括由香港機場管理局投資興建及營運的「航天走廊」項目，會來往「航天城」和港珠澳大橋香港口岸人工島。

林表示自動車是未來發展大勢，具有排除人為失誤，從而提升道路安全，以及更有效使用有限的道路空間等顯著優勢。他指正與不同機構攜手合作，在保障道路安全的前提下， 繼續積極推進業界在本港更廣泛測試和應用自動車，以期盡快讓市民感受自動車技術帶來的嶄新出行體驗。