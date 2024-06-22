林世雄再籲的士業爭氣：啲片同新聞都記在心中　盼車隊制改善質素

的士業服務質素備受關注，運輸及物流局局長林世雄今日（22日）再次提及希望的士業界可「爭氣啲、做得好啲」，又稱時常見到有關的士服務的片段及新聞報道都記在心中，冀透過車隊制度改善質素。他表示，每個車隊會有其網約應用程式，運輸署「出行易」會整合各平台，又指會要求車隊公開數據予政府及第三方，料第三方平台可做到「格價」程式。



他又說，在規管網約車方面有聽到正反雙方意見，正考慮意見，料下月拋出研究方案，與持分者勾劃未來路向，包括考慮是否發牌經營。



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運輸及物流局局長林世雄今日在電台節目再次談及對的士服務非常關注，又再三重申「希望的士業爭氣啲、做得好啲」，強調部份服務令人失望，「每次睇到的士業相關片段同報道，我都記係心入面」，希望通過車隊制有帶頭作用，帶來新面貌將服務質素提高。

車隊牌照共接15份申請，當局下月會選出不多於5個發牌。林世雄指，選擇不多於5個，因本港首次推行，須保證車隊質素，車隊也要具一定規模，參考外國例子也只有幾隊車隊，認為5隊是相對合適的數量，若反應熱烈不排除未來增加。

他續稱，現時的士業界有許多俗稱「單頭車」的車主兼司機，因此有投訴也不容易處理，但通過車隊制度發牌，定下規例，包括要求裝閉路電視、設電子支付平台，對車型、管理及司機訓練有一定要求，相信可帶來優質服務，新加坡及日本等同類車隊形式，公眾評價也十分高。

運輸及物流局局長林世雄在電台節目再次談及對的士服務非常關注，又再三重申「希望的士業爭氣啲、做得好啲」。（資料圖片/林靄怡攝）

林又說，5隊車隊會有各自網約平台，運輸署「出行易」網站及應用程式會整合各平台，又指會要求車隊公開數據予政府及第三方，第三方平台或可設立應用程式，做到「格價」功能。

政府下月公布規管網約車初步研究結果，車主廖先生致電到節目，指單頭車主當年用700多萬元買的士牌，現時牌價跌至300元以下，司機被Uber搶走生意，要求林世雄勿讓該類網約車合法化，「買架私家車就做到生意，好唔公平。」

林世雄則表示，網約平台現時是大趨勢，會完善相關法例，也會有效打擊非法網約行為，並參考外國例子。他稱現時研究已進入尾聲，料下月會與立法會及業界商議，再共同勾畫未來方向，包括考慮是否發牌經營。林指就網約車司機發牌方面有不同意見，有人贊成也有人反對，會一併考慮。