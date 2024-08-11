多啦A夢展｜旅議會指7月6450內地團　創今年新高　較去年多五成

正於尖沙咀星光大道一帶舉行的多啦A夢《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，其免費展區今日（11日）將會完結，主辦單位指，展覽至今共吸引約500萬人次。旅遊業議會主席徐王美倫則表示，七月內地入境團數字創今年新高，有逾6,400團，相信除暑期旺季外，也與今次展覽有關。



旅遊業議會主席徐王美倫表示，整體7月內地入境旅行團數字為6,450個，為今年新高，也比去年同期多超過五成。（鄭子峰攝）

旅遊業議會主席徐王美倫表示，整體7月內地入境旅行團數字為6,450個，為今年新高，也比去年同期多超過五成。而8月首四天，暫時收到超過1,000個入境團登記；而這批旅客行程上都包括到訪星光大道。

徐王美倫：繼續改善不同景點體驗

除了常設的「幻彩詠香江」外，過去舉行的煙火，以及今次兩度舉行無人機表演，都成功帶動週邊經濟、人流，希望日後可舉辦更多同類活動吸引市民、旅客。

徐王美倫又指，多啦A夢展以外，傳統展覽如書展、動漫展都有可觀人流，演唱會活動也順利吸引旅客過夜。

她稱：「心情比較有信心啲，因為周邊（地區）咁多競爭，要對香港有信心，香港仍然好有吸引力。」年底的旅遊旺季亦繼續有盛事舉行，期待盛事保留客源外，也要繼續改善不同景點體驗。

《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展免費展覽區今日（11日）為最後一日，主辦單位安排五名主角與市民見面。（鄭子峰攝）

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K11 集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲稱，在多啦A夢展期間，帶動整個商場人流提升4成，已創下今年新高。（鄭子峰攝）

商場 ：展覽帶動人流提升四成

就今次多啦A夢《100%多啦A夢&Friends》巡迴特展，K11 集團高級副總裁兼區域負責人林灝哲稱，在展覽期間，帶動整個商場人流提升四成，已創下今年新高。

他又指，餐飲、時尚、運動業商戶最為受惠，其中館內消費會員上升三成；遊客銷售則提升一成。而今次多啦A夢展覽，成功吸引家庭客群消費，期望暑假與之後旺季，可以繼續推動文化商圈。

餐飲集團Gaia Group總經理（業務拓展及營運）麥詠恩則表示，集團旗下開設於K11的餐廳，雖未有聯乘活動，但仍然受惠展覽作用，升逾3成銷售額。（鄭子峰攝）

餐飲集團Gaia Group總經理（業務拓展及營運）麥詠恩則表示，過去一個月展期中，旗下於商場開設的十多間餐廳，雖未有推出多啦A夢聯乘食品，但銷售額平均亦增逾三成。

麥詠恩續指，展覽橫跨全日，加上多啦A夢屬跨世代集體回憶，本地、海外都吸引大量人流，令客流量相對穩定外，也帶來「額外旺季」；而消費分布上，七成為旅客、三成為本地人，當中又以內地、東南亞旅客為主，人均消費從100至500元不等。