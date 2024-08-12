松屋首店開業｜日本「牛丼御三家」香港開齊　一個表話你知最平係

【松屋／食其家すき家SUKIYA／吉野家／牛肉飯】 日本連鎖牛肉飯專門店松屋今日（11日）正式在港開業，標誌着被稱為「牛丼御三家」的吉野家、食其家及松屋均在港「插旗」，在港首店開業時間相距三分一世紀。



吉野家日本「超特盛」最貴惟香港無 食其家「MEGA」容量反最貴

「牛丼御三家」均為連鎖牛肉飯專門店，以最經典的牛肉飯比較，三個集團在日本當地推出五至六款，差異在於份量，容量由小至超特大。

連稅計算，以吉野家的「超特盛」(超特大）最貴，每碗賣993日圓，以周日（11日）匯率計算，折算約港幣52.4元。不過香港分店未見該款容量牛肉飯，只有「大盛」（超大）容量，每碗連一杯飲品賣港幣63元，較日本淨飯貴港幣17元（日本連稅872日圓）。

因此最貴的牛肉飯反而是食其家的「MEGA」(超大)容量，日本每碗賣980日圓，折算港幣51.7元；不過香港分店則賣港幣69元，比日本貴約17元。

大及特大牛肉飯食其家都便宜另兩間超過$10

三店在日本的牛肉飯定價可謂鬥得難分難解，尤其是松屋和食其家，個別容量定價一樣，而「S」(小）及「LL」（特大)容量，食其家分別低松屋20日圓及10日圓，吉野家則明顯「拋離」兩店，定價稍高一些。折算港幣後，三間在同一容量牛肉飯的差異在5元之內。

在香港情況也相若，各款容量中，食其家都低於另兩家對手，容量較大款式，食其家便宜超過港幣10元。以「L」(大)容量為例，食其家每碗賣39元，而松屋則賣50元、吉野家連飲品套餐賣53元；食其家每碗「LL」(特大）容量牛肉飯賣49元，比松屋低11元、吉嘢家連飲品套餐低14元，比三間日本分店差異為大，吉野家定價相比起來稍高一些。

不過從三間店舖的資料，可見最經濟實惠，都是在去日本時光顧，比香港便宜。

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「牛丼御三家」各自宣傳食物特色，松屋強調100%用秋田縣產「秋田小町米」及北美（美國及加拿大)牛肉，洋蔥為日本或中國產；食其家則稱100%用越光米，並會在磨成精米後一星期內使用，牛肉則100%來自美國；吉野家則國美國、加拿大及澳洲牛肉，而米則以國產米為主，混合外國米並用。

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吉野家在港開業33年 推午餐肉炒蛋米粉及火鍋迎合港人口味

除了牛肉飯外，吉野家和食其家亦有售賣烤雞類丼飯。吉野家的中野菜煎雞丼為30元、食其家的中烤雞飯則為45元。至於豬肉飯，食其家的中炙燒豚肉丼賣45元，而松屋則有肉份量兩倍、每份55元的燒豬五花定食。

1991年在港首間分店的吉野家，明顯較本地化，貼近香港人口味，除供應午餐肉炒蛋米粉，又有「吉邊」火鍋。松屋則在套餐蔬菜花心思，提供蠔油油菜。

三家牛肉飯連鎖店雖經典品項相似，但三家各有特色。吉野家是唯一一家有推出下午茶餐，20元起便能享用套餐。至於食其家則以品項取勝，菜單上丼飯種類最多，亦設有兒童套餐，除了首設漢堡定食，早餐定食的小食更可選擇納豆、山藥泥，「還原」日式早餐，帶來新鮮感。