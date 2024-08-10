松屋首試業引人龍 食客提早半小時排隊 全日冀吸逾500人光顧
撰文：容嘉儀
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日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」位於佐敦首間門店今（10日）第一日試業，早上約九時營業前，門外已有約二十位客人門外等待。有市民提早半小時前來排隊，稱在日本「食過返尋味」，希望在香港店再一嚐滋味。
今早約九時，「松屋」門外已見約二十位市民排隊，黃先生表示，他今早八時半左右到達，之前曾到日本松屋，品嘗門市的咖喱牛肉飯後，得知在港開設分店，欲在港再一嘗滋味。他試吃牛肉飯後，認為香港店的牛肉份量較日本少，不過整體味道及價錢都與日本相若。
另一位食客Kinki指，趁首日試業未算多人，前來品嘗馳名牛肉飯。她吃了咖喱牛肉飯以及香港限定的油菜，認為最感驚喜的是油菜，當中烹調方法與香港不同，油菜除有蠔油外，還有加了麻油，能帶出日本風味。她續指，咖喱味道相比其他日本牛肉飯專門店較為濃郁。
首日試業早上人流達標 目標全日有逾500客人
松屋經理Jaime指，今日為松屋試業第一日，主要觀察人流及以店舖承受力，今早人流符合預期，「俾到廚房壓力」，期望今日有超過500位客人光顧。被問及有食客指牛肉份量未較日本門店多，她回應牛肉份量與日本標準相同，唯一只有牛肉等級不同，又指會就食客意見向廚房反映。
她指，松屋特意加入油菜去配合港人口味，而在人手方面，亦有三位由日本總店來港長駐，希望將松屋品牌帶入香港。
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