松屋佐敦店8.10試業　牛肉飯$29起　網民率先試食評價有驚喜？

松屋登陸佐敦！日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」的首間香港分店將於8月10日進行試業營運，並於8月11日正式開張！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合松屋佐敦店的詳細資訊及餐點推介！即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

松屋佐敦店8.10試業營運 8.11正式開幕

日本連鎖牛肉飯專門店「松屋」於1966年在東京創立至今，已經擁有1265間日本門店及18間海外店，其牛肉飯、定食及咖喱等招牌菜一直廣受歡迎！

松屋佐敦店內部環境（圖片來源：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

松屋首間香港分店選址在佐敦莊士倫敦廣場，店鋪面積超過3,000平方呎，共設45個座位。松屋佐敦門店將於8月10日早上9時至晚上8時試業營運，並於8月11日正式開幕，不少網民都表示期待！

松屋佐敦店

試業營運日期：2024年8月10日（星期六）

試業營運時間：早上9時至晚上8時

開幕日期：2024年8月11日（星期日）

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖

交通：港鐵佐敦站D出口徒步約2分鐘



招牌牛肉飯$29起 香港限定Extra Beef牛肉飯

「松屋」以平靚正見稱，主打的平價牛肉飯，與Sukiya、吉野家在日本並列「牛丼御三家」！招牌牛肉飯非常講究，牛肉的厚薄、米飯的口感和醬汁的份量比例完美，100%採用優質北美產肥牛，堅持每塊厚度為1.1豪米；米飯方面100%選用秋田縣產秋田小町米，搭配不斷改良的第33代松屋醬汁，口感完美，肉的分量及味道更超越日本松屋！

松屋佐敦店餐牌（圖片來源：Facebook@おしゃれキリ教室）

最近有首批KOL獲邀試食，並流出「松屋」的餐單，列出招牌牛肉飯分為5種分量，除了有S、M、L及LL，更有日本店沒有的Extra Beef版本！最小的牛肉飯售價$29，標準牛肉飯$35、額外加牛肉$45、大盛牛肉飯$50、特盛牛肉飯$60。

其中一名獲邀試食的網民表示，自己在日本也經常光顧松屋的牛肉飯，因此這次在香港分店也點了相同的牛丼做比較，雖然價錢比起日本售價稍貴，但牛肉份量感覺比名古屋的要多。她亦觀察了其他人的餐點，表示薯仔沙律比日本的更工整漂亮，認為香港整體比日本松屋更勝一籌！

燒肉定食／漢堡定食／咖哩飯最平$39 早晨定食$29起

除了招牌牛肉飯外，松屋亦有不同口味的牛肉飯，包括：泡菜燒牛五花飯、韓式燒牛肉飯及香蔥鹽醬燒牛肉飯，一碗亦只需$44起。此外，「松屋」亦有供應漢堡定食、燒肉定食及咖哩飯，價錢由$35至$69不等，全部都相當抵食！

不過數到最抵食一定是早晨定食！早晨定食可以自選迷你牛肉、冷豆腐、山藥泥及納豆四種其中一款小食，最平的早晨定食為溫泉蛋拌飯，除了有小食及拌飯，更有湯飲，售價都只是$29！

有另一位受邀試食的網民在早餐時段嘗試了溫泉蛋拌飯早晨定食後，更表示「保證日本的味道出現了」！

早晨定食亦有迷你牛肉早晨定食（$35），配有溫泉蛋及紫菜；最貴的早晨定食亦不過$49，就已經有燒三文魚或燒青花魚做早餐，性價比超高！

松屋佐敦店

試業營運日期：2024年8月10日（星期六）

試業營運時間：早上9時至晚上8時

開幕日期：2024年8月11日（星期日）

地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖

交通：港鐵佐敦站D出口徒步約2分鐘



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略