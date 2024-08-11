松屋正式開業　午飯時段打蛇餅　婆婆「食過翻尋味」讚有日本水準

日本連鎖牛肉飯專門店松屋今日（11日）正式開業，適逢周日，在中午12時午飯時段，人龍延伸至廣場中庭「打蛇餅」。有食客婆婆在昨日（10日）試業時已經食過一次，今日「食過翻尋味」，再到松屋排隊，她稱去日本旅遊時都有食松屋，覺得香港店食物質素有日本水準。



松屋開業首日，不少市民排隊等候入座。（夏家朗攝）

松屋位於尖沙咀一個商場，在中午12時用膳時間，有大批市民排隊，現場「打蛇餅」，購買外賣也要先和堂食排同一條隊，稍作等候才能由職員安排下進入餐廳點餐。

松屋開業首日，不少市民排隊等候入座。（夏家朗攝）

李婆婆在松屋昨日試業已光顧，今日再來排隊。（馬楚烽攝）

食客「食過翻尋味」 昨日已到訪

食客李婆婆表示，昨日試業時已經來過，笑說「好好食」所以「食過翻尋味」，今天再次到訪。她本打算早上來吃早餐，但見排隊人龍長，便在11點才到訪，排十分鐘隊便能入座。她說，在日本亦曾到訪松屋，和日本相比環境稍遜，但食物質素方面則差別不大。

周小姐認為，松屋牛肉質素比其他連鎖店更好。（馬楚烽攝）

周小姐和兒子在11時許來到，等候半小時方能入座。她認為味道和價錢都符合期望，亦認為牛肉質素比其他連鎖店更好。但她又指，味道好「可能是因為開業第一日」。

Gordon 和Bowen 排隊等候入座，Gordon 表示，曾在日本試過松屋牛肉飯，認為香港店價錢合理，且菜單上選擇多。初次嘗試香港店，他還是希望先試牛肉飯。Bowen 則是初次嘗試松屋，亦同意價錢合理。他期望松屋牛肉飯的牛肉質素會比其他同類連鎖店更好、醬汁亦更濃郁。