警長陸振中涉襲擊下屬　督察欲阻陸酒醉開車　遭陸捉手入口咬中指

警司陸振中被指在熟食中心殘廁三度非禮女下屬，他亦被指在另一個晚上與同僚晚飯後，涉嫌危險駕駛並襲擊同袍，從而被控危險駕駛和襲擊等控罪。控方在開案情陳詞指，多名警員見被告在晚飯時飲下十多杯啤酒，離開時明顯有醉意，但仍堅持開車，多名下屬欲阻止，被告涉在車門未關上時開車，一名下屬一度抓著車門跟著跑，被告後來停了車，卻把下屬的右手伸入其口，並把下屬的手中指咬至指甲斷裂流血。被告後來乘的士回警署，但忘了帶銀包，要由當值警長替付款。



被告警誡下稱當晚並無飲酒，但其他人都似喝醉，並阻止他離開，他感威脅才開車。



被告陸振中除了被指非禮女下屬X，亦被指在另一個晚上襲擊X及兩名男督察。(朱棨新攝)

襲擊罪事主包括女事主X及兩名男督察

被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致男子督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

被告喝了十多杯啤酒後堅持開車

控方開案陳詞指，被告和女事主X等10多人，曾於2022年7月15日到粉嶺碧湖花園一酒家晚宴，歡送即將調職的總督察黃燦熊。席間，被告飲了十多杯啤酒。他於晚上10時許離時，明顯有醉意。惟他拒絕坐蔡的車，並堅持要開車，蔡等人便跟被告到牽晴間停車場取車。

被告陸振中被指在粉嶺牽晴間取車時襲擊他兩男一女下屬。(資料圖片)

車門打開著仍開車

被告坐上其七人車的司機位後，X站在司機位和車門之間，被告多次試圖關門，令X被撞至瘀傷，X最終改為坐在前座乘客位，被告仍繼續開車，蔡便抓著仍打開的前座乘客位車門，並跟著跑，直至被告的車開了約21米才停下，X感到危險離開車廂。被告繼續在車門仍打開的情況下再開車28米才停下。

蔡右手中指被咬至流血

蔡、賴和X隨即上前阻止被告再開車，被告突然打蔡的臉，再捉著蔡的右手放入口，並用力咬蔡的右中指，令蔡的指甲斷裂，流血不止。混亂間，被告又大叫，著眾人不要理他。

被告乘的士回警署叫警長代付款

被告其後再開車，先後撞到兩部車，之後再撞到停車場入口的閘機。他之後下車，把銀包及委任證留在車上，並登上一部的士。一名接報到場的警員著被告不要上車，被告未有理會，的士開車並駛往沙頭角警署。被告下車後，向一名警長稱沒有錢，該警長便向的士司機支付100元。

警司陸振中乘的士回警署後，叫當值警長代為支付車資。（警方直播截圖）

回警署後反鎖在辦公室

多名警員之後帶同被告的銀包到警署，被告反鎖自己在辦公室內，他後來開門拿取銀包，然後沒說話便關上門，至凌晨3時許才離開警署。蔡同日下午3時許收到告被告的訊息：「Heartfelt thanks and sorry」(衷心感謝和致歉)。

警誡下稱他沒喝酒但其他人似喝醉

被告有就襲擊事件進行錄影會面。他指，當晚晚飯沒有飲酒，原打算離開，但X等人著他不要即時離開，他才留下，他認為X等人喝醉。他其後登上其七人車坐駕，X等大叫和拍打其車廂叫他不要走，並向他施襲。被告感受威脅迅速開車。

案件編號：DCCC 137/2023