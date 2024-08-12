警司陸振中涉一夜3度非禮女警　事主被拉入殘廁強吻摸胸及口交

警司陸振中與下屬到聯和墟晚飯時，涉嫌3度在殘廁非禮一名女警，他否認非禮、傷人等7罪，今(12日)在區域法院受審。女事主是被告下屬，她供稱當日上班時被告以歡送調職同事為由，提議眾人一同晚飯，她指各人都不願去但又不敢拒絕。晚飯時，被告要她喝酒兼要「杯杯清」，她短時間內喝了約6杯啤酒後感不適，她稱遭被告一再拉入殘則侵犯，包括強吻、摸胸及口交，女事主稱她感到難受，提到被告一再拍醒她及叫她去廁所時，更一度嚎哭說：「我都話我唔想去廁所…….我唔去呀……」法官見狀即提早上午休庭。



被告並涉傷人及危險駕駛

被告陸振中，43歲，案發時任沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺和滿街聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間內，3度猥褻侵犯女子X。

此外，他又被控於2022年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛一輛私家車；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致男子蔡文浩身體受傷，和襲擊男子賴文顯。

被告陸振中否認非禮、傷人及危險駕駛等7罪。(資料圖片)

被告陸振中被指與下屬在聯和墟熟食中心晚飯時，涉嫌3度非禮一名女下屬。（資料圖片）

被告陸振中否認非禮等7罪在區域法院受審。

被告建議晚飯各人都不想去

X今在屏風後作供，她稱案發時為被告的下屬。2022年6月22日，被告上班時提議晚膳，以歡送即將調職的總督察黃燦熊。X指，由於被告的提議事出突然，她問黃時，各人都不想去，但又不敢拒絶。

短時間內飲了6杯啤酒

同日晚上，X、黃、被告，以及兩名督察蔡文浩和賴文顯到聯和墟街市熟食中心一間食肆，眾人點了啤酒，X只飲一、兩口便不想再飲，被告卻要她「杯杯清」，她因此在短時間內飲了6杯啤酒，感到暈眩和不適，曾嘔吐大作，趴在枱上休息。X其後到女廁，被告一度把她拉入傷殘人士廁所，X隨即離開，到女廁如廁。

離開女廁時遭被告拉入殘廁

她離開女廁時，被告在女廁外，再把她推入殘廁，被告並鎖上門後，攬住X和吻她，又隔衣摸她的胸和私處。被告想脫去X的牛仔褲，但遭X阻止。

被迫口交後覺好難受

被告又把X移至廁板上，讓她坐著，並用手按著她的頭，至被告的下半身，被告掏出其下體，迫X替他口交。她替被告口交數分鐘，被告未有射精。X形容：「好難受。」又稱被非禮時有表示：「唔好。」

遭被告拍醒要她再去廁所

被告非禮她後，兩人返回食肆，X繼續趴在枱上。被告拍醒X，再著她到廁所。她指當時仍感暈眩無力，被告扶她到殘廁，她再遭被告以同樣手法非禮。

他們之後再返回食肆，X指被告再拍醒並著她再到廁所。X說至此突嚎哭說：「我都話我唔想去廁所…….佢哋聽到都話聽唔到，我唔去呀……」法官見狀即下令提早休庭。

案件編號：DCCC 137/2023