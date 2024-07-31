女總督察涉大鬧中大醫院 辯方指問警員不構成行為不檢 8.30裁決
撰文：朱棨新
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女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事，並拉扯一名高級警司的褲袋。她事後被票控一項醉酒時在公眾地方行為不檢罪，案件今（31日）在沙田法院續審，由控辯雙方進行結案陳詞。辯方陳詞強調涉案地方不是開放予公眾，因此並非控罪所指的公眾地方。辯方亦強調，被告雖曾飲酒，但當時說話有條理，沒襲擊他人，只是向警員查問，不構成行為不檢。裁判官聽取陳詞後，押後至8月30日裁決。
被告葉文儀（53歲）被票控於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田香港中文大學醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。
控方指案中有證人提及被告醉酒
控方今陳詞指，本案要處理3個事項，包括案發地點是否公眾地方、被告的行為是否行為不檢，和她是否醉酒。控方陳詞指，案中有證人提及被告醉酒。
辯方爭議涉案地方非公眾地方
代表被告的大律師戴偉奧則指，考慮涉案地點是否公眾地方時，需衡量進入該處是否受限。辯方續指，涉案地點並不是向公眾開放。一般人要進入該處，需按門鈴，再獲得職員准許。若法庭認為涉案地點不是公眾地方，便不需考慮另外兩個控罪元素。
被告曾飲酒但沒有襲擊任何人
辯方續指，不爭議被告曾飲下1至2罐啤酒，但她當時說話有條理和有邏輯。此外，被告在案中沒有襲擊任何人，她曾問現場警員為何不讓她離開等，但此舉不等同行為不檢。
案件編號：STS 1358/ 2024
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