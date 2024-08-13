大熊貓｜海洋公園仿自然環境助適應　透露盈盈年初發情與樂樂交配

中央贈香港一對大熊貓，負責照料的海洋公園正準備迎接大熊貓，會就居住環境配備不同設施，盡量模仿牠們生活的自然環境，住處設有室溫調節及天然採光。



特首李家超曾表達希望新大熊貓可以在港開枝散葉，海洋公園表示，如果發現有發情行為會盡量配合，而現正居住館內的盈盈，今年春天有發情徵狀，盈盈、樂樂有交配。



2020年，大熊貓盈盈及樂樂曾成功自然交配。（資料圖片/海洋公園提供）

海洋公園海濱樂園動物部助理館長胡綺琪接受《大公報》訪問表示，在新大熊貓轉換環境時，會有食物過渡期，先把廣東省的竹子運送到四川讓牠們預先習慣到香港後會進食的竹子品種，大熊貓來港後亦會餵食四川的竹子讓其過渡。

胡綺琪表示，海洋公園會為大熊貓的居住環境配備不同的設施，盡量模仿牠們生活的自然環境，而且新大熊貓喜涼爽，所以會有室溫調節，展館有天然採光，讓大熊貓有正常自然日照時間。

▼海洋公園熊貓館▼



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胡綺琪提到，海洋公園會安排原有的團隊照護新大熊貓，但只會指定一兩個護理員教大熊貓一些護理訓練行為，如打開口讓獸醫檢查。

就大熊貓開枝散葉，胡綺琪說會順其自然，如果牠們有展現發情行為，院方會盡量配合。她透露，今年春天盈盈有發情徵狀，園方有讓盈盈、樂樂進行交配，未來會再觀察牠們情況。