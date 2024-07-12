熊貓經濟｜楊潤雄：推宣傳保持關注　預計有熊貓熱潮可帶動經濟

中央贈港的一對大熊貓已經選定，文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，政府將推出宣傳活動保持社會關注，並預料會出現熊貓熱潮，可以帶動經濟。



李家超昨日在都江㙺時曾觀看了兩隻大熊貓的活動，但暫時未知牠們是否將會來港的一對「國寶」（李家超Fb圖片）

特首李家超在今年七一回歸慶祝活動上公布，中央再送贈一對大熊貓予香港，他在剛過去的星期更率團到四川，到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，重點商討和了解有關一對大熊貓赴港的整體安排，楊潤雄也有隨行。

楊潤雄接受《有線新聞》訪問時說，政府會藉宣傳活保持社會關注，又指接待兩隻熊貓，不是只要牠們生兒育女，牠們是中央送給香港的禮物，希望全港市民有機會觀看，牠們成為香港一員，在香港好好地生活。

中央再向香港送贈一對大熊貓，未來數月抵港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄近日去海洋公園探望盈盈、樂樂，視察生活情況。（楊潤雄Facebook相片）

他又指，來港新熊貓會安頓於海洋公園，屆時來香港或去海洋公園的人會增加，這會帶動經濟，也相信有熊貓熱潮，有相應產品和其他服務可能產生。

至於政府積極推動盛事經濟，卻不時有活動遭質疑安排失當，楊潤雄回應指，不應將所有責任轉嫁到政府身上，香港有很多私人活動舉辦，政府也支持香港辦多些盛事，但不代表政府會管每一個盛事的安排。

政府推出好客之道運動，楊潤雄指難以定硬指標評估成效。（楊潤雄Facebook圖片）

中央接連推出惠港措施，包括增加自由行城市、提升內地旅客訪港免稅額額度，楊潤雄說會製造新景點，目標不只希望旅客多消費，還希望他們玩得開心。至於上月啟動的好客之道運動，如何評估成效，他認為難以設硬指標，重點是將好客精神帶到各行業和階層，令旅客有好的體驗。