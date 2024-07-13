再迎大熊貓｜楊潤雄料10月1日前可到港　再商討是否舉辦命名比賽

中央贈港的一對大熊貓已經選定，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今接受商台訪問時指，估計10月1日前應該可以到港，惟最終是否能在此之前成事則要看熊貓的情況。他又指，兩隻熊貓本來已有名字，但會商討是否舉辦命名比賽，令更多人可以參與。



此外，前香港游泳代表方力申日前指，創辦的游泳學校的泳手，被游泳總會以「泳會級別不夠高」為由，拒絕泳手參與泳總錦標賽。楊潤雄指出，已向泳總及港協暨奧委會清晰表達政府立場，樂見現時各方願意坐下來一同解決事件，希望體育運動的事最好由運動界別自行解決，但有需要時政府都要「出手」。



住在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地的「娥眉」2020年9月10日在中心出生，現時近4歲，牠毛色較白、臉型圓、耳朵大。（楊凱力攝）

海洋公園已派員到成都了解大熊貓脾性 將竹葉運返港

香港將會迎接兩隻新熊貓，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今指，現時程序上要再與中國大熊貓保護研究中心簽署協議，並等候30日的檢疫期，現時來看10月1日前應該可以到港，惟最終是否能在此之前成事則要看熊貓的情況。

他續指，海洋公園已開始做籌備工作，如飼養員會上去成都了解兩隻大熊貓的脾性，亦將竹子由香港運往四川，給一對大熊貓食用以逐步適應香港飼料。至於會否重新命名兩隻熊貓，楊潤雄指，稍後會再決定是否重新命名，以及會否公開徵集名字等。

楊潤雄早前提到將推出宣傳活動保持社會關注，並預料會出現熊貓熱潮，可以帶動經濟。他今再解釋，熊貓有一定吸引力，故希望可以做多點活動吸引市民來看，亦認為香港可以借此機會推出熊貓的產品。

楊潤雄指，兩隻熊貓現時來看10月1日前應該可以到港，惟最終是否能在此之前成事則要看熊貓的情況。（資料圖片／廖雁雄攝）

泳總風波 楊潤雄冀自行解決 稱政府必要時會出手

此外，前香港游泳代表方力申早前指，創辦的游泳學校有一名9歲泳手，被游泳總會以「泳會級別不夠高」為由，拒絕泳手參與泳總錦標賽。楊潤雄指出，明白每個機構都有自己一套制度，但大原則應該推動運動發展，任何制度都不應窒礙有才華的運動員參賽或接受訓練的機會。

楊潤雄指，樂見現時各方願意坐下來一同解決事件，而泳總亦已表示有方法接納有關運動員參賽，再等待事態發展。他又指，不同的體育總會都要不時檢視制度，加強管治，亦要告訴會員和公眾是公平公開有透明度，才是良好管治，政府過去幾年亦要求港協暨奧委會因應管治提出建議，報告已大致完成，經討論後會盡快落實。

他表示，已向泳總及港協暨奧委會清晰表達政府立場，但仍然希望體育運動的事，最好由運動界別自行解決，「自己去求變，盡量去做好佢哋嘅功夫」，但有需要時政府都要「出手」。

前香港游泳代表、藝人方力申炮轟香港游泳總會制度不公事件繼續發酵。（資料圖片）

巴黎奧運還有大約兩星期後揭幕，楊潤雄表示，今屆港隊將有35名運動員出戰，「我覺得已經係好好嘅表現，已經可以當係贏咗」，希望他們充份發揮實力，將最好的成績展示出來。

他又指，有信心港隊今屆將會收穫獎牌，至於是甚麼顏色的獎牌，就要視乎臨場表現和對手的發揮。 楊潤雄又指，賽馬會資助的優秀運動員獎勵計劃將加碼，個人金牌獎金由上屆的500萬元，增加至600萬元，增幅達20%，希望能激勵運動員。