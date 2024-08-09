大熊貓安安晚年專「走精路」　海洋公園研究發現會揀捷徑省腳骨力

陪伴港人23年的大熊貓安安於2022年7月去世，享年35歲，相當於人類105歲，為最長壽大熊貓。海洋公園研究團隊在安安生前為牠展開了為期31個月的研究，密切監察牠的行走路徑，發現安安上斜時多走較平坦但遠的路線，落斜時則走較短但更斜的路，與年老需減省體力耗用有關。



海洋公園研究項目負責人馬思慧表示，以往較少針對老年熊貓的研究，而今次採用的研究方法亦具突破性，能根據熊貓的習性改善其生境。她建議日後一對新熊貓來臨時，可沿用此研究方法，為牠們設計更適切的環境。



年老安安平均三成半時間都在活動 棲息地有15條路徑

研究於2019年7月至2022年1月進行，為期31個月，用了422.5小時監測安安的行走路線。馬思慧表示，野生大熊貓一般只有14至20年壽命，學界較少針對年老熊貓的研究，因此選擇了安安為研究對象。

安安昔日住在「四川奇珍館」，平均三成半時間都在活動，研究團隊在兩個棲息地區域劃出15條路徑，分為少於20度的緩坡、多於20度的斜坡，了解牠對不同坡度路徑的喜好。

研究結果顯示，安安在上斜時，多數走較平坦但長的緩坡；落斜則相反，走較短的斜路。團隊認為，這反映了年老的安安懂得為節省體力而走不同的路徑，從而選擇停留位置，這行為模式與野外大熊貓的習性相符。

馬思慧稱研究結果能直接應用於改善安安的生境中，惟遺憾地在這之前牠已離去，「如果安安還在，我會想做一些改變。」她舉例，在生境設計上，應清除一些阻礙物以開闢更多新路線讓牠行走。

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研究方法能套用於其他長幼熊貓 建議同樣觀察一對新熊貓

馬思慧表示，這種路徑分析研究方法可直接應用在大熊貓的日常照護中，包括更有策略地添置玩具、設計展館等，並為牠們制定更貼身的護理計劃。她表示，將來亦可用同樣方法觀察其他大熊貓，不過目前還未有任何實際應用；她指無論長幼，都可以用此方法，以改善任何年紀的大熊貓居住環境。

▼大熊貓安安▼



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對於一對即將來港的新熊貓，她建議園方亦可沿用此方法，「如果新熊貓奇妙地明天就出現，我會重做整個項目。」她表示目前還未知道一對熊貓的資訊，牠們亦未必如安安有相同習性，因此若牠們到步後，會先向內地的照護團隊及專家了解狀況，然後在一樣的環境安置，觀察行為後再給予調整意見，營造一個適合牠們生活的居所。

特首李家超上月到成都「 會晤」將送贈香港的一對大熊貓，年齡為5歲至8歲。他表示牠們正適應準備來港，爭取十一國慶前到香港，期望牠們在港開枝散葉。