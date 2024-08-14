鄒家成與女律師運走投訴信罪成　鄒被判囚3天　律師遭罰款1800元

社運人士鄒家成在荔枝角拘留期間，藉與律師會面期時，著女律師為他帶走投訴懲教人員的信件。鄒與女律師早前被裁定將未經授權物品帶離監獄罪成，案件今(14日)在西九龍法院判刑，裁判官判鄒入獄3天，和他現時的刑期分期執行。至於女律師則被判罰款1800元。



兩名被告：鄒家成（26歲，無業）和胡詠斯（30歲，女，助理律師）。控罪指他們於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

被告鄒家成。(資料圖片)

女被告胡詠斯。(朱棨新攝)

鄒家成在荔枝角拘留所羈留期間，著女律師為他帶走投訴信。（資料圖片）

家人寄書不果欲投訴

案情指鄒於2023年4月28日向一名懲教員索取申訴專員公署的投訴表格，該懲教員把表格交給鄒時稱，鄒填好畢表格後不可自行寄出，須交懲教職員作保安檢查，鄒當時回應明白。鄒亦有向該懲教員透露，其家人曾嘗試寄兩本書《希望新生》及《心之勇士》給他不果，書皮又不知何故被撕毀，因而打算投訴。

片段見鄒曾將文件交給女被告

懲教署事後發現鄒在同年5月2日與女被告在拘留所會面時，疑把投訴信交給女被告。控方審訊時在庭上播放兩人當日會面的片段，控方形容鄒將一份文件「偷偷地」交給女被告，女被告未有將文件交回鄒，並將桌上所有文件一同帶走。

懲教卻稱有權檢查投訴信

辯方曾爭議《監獄條例》列明，懲教署不得閱讀在囚人士發給申訴專員的投訴信。懲教職員卻反駁，根據指引，懲教人員亦需檢查發給申訴專員的投訴信。

官認為立法原意不會讓第三者帶走信件

裁判官認為立法機關訂立涉案條例時，不會讓囚犯毋須通知懲教署及不需作保安檢查下，由第三者帶走信件，指此舉是破壞監獄的保安系統，故接納懲教員的說法，並裁定兩名被告罪成。

案件編號：WKCC4600/2023