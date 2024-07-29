鄒家成與女律師運走投訴信　被指將未經授權物品帶離監獄　裁罪成

因涉民主派47人顛覆等案被羈押的鄒家成，涉將未獲懲教署許可的投訴信交予女律師帶離荔枝角拘留所。鄒和女律師均被控將未經授權的物品帶離監獄罪，兩人否認指控，並指在囚人士發給申訴專員的信件，署方無權閱讀。裁判官今（29日）在西九龍裁判法院裁決，裁定鄒及女律師均罪名成立。



兩名被告：鄒家成（26歲，無業）和胡詠斯（30歲，女，助理律師）。控罪指，兩被告於2023年5月2日，在香港將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

鄒家成被指把投訴信交予律師被控。(資料圖片)

懲教助理稱曾告知鄒表格要作安檢

一級懲教助理林振昌早前供稱，他於2023年4月28日派飯時經過鄒的牢室，鄒索取申訴專員公署投訴表格。林派飯後把表格交給鄒，並向鄒說明，根據規則，填畢表格後不可自行寄出，須交懲教職員作保安檢查，鄒當時回應明白。

辯方指鄒曾就家人寄書失敗想投訴

辯方卻指鄒曾向林透露，其家人曾嘗試將兩本書《希望新生》及《心之勇士》寄給他但失敗，書皮不知何故被撕毀，因此打算投訴。林向鄒派表格時曾提醒鄒：「記得執倉，保安實搞你。」林庭上均否認曾與鄒有該些對話。

鄒與律師見面時曾把信交予律師

庭上有播放鄒和胡於5月2日會面時的片段，控方形容鄒將一份文件「偷偷地」交給胡，胡未有將文件交回鄒，並將桌上所有文件帶走。

懲教卻稱有權檢查抗訴信

辯方指《監獄條例》列明，懲教署不得閱讀在囚人士發給申訴專員的投訴信。但懲教職員卻指，根據指引，發給申訴專員的投訴信，亦須經懲教職員檢查，辯方則指這屬違反指引，不等同犯法。

案件編號：WKCC4600/2023