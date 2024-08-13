長者醫療券｜愛康健、紫荊口腔門診等明起適用　一文看清登記方法

為舒緩香港醫療壓力，政府於今年2月宣布推出「長者醫療券大灣區試點計劃」，衞生署早前宣佈，在深圳增加3個服務點，分別為深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。



3個新增的服務點，明起 (14日) 接受長者醫療券，長者可先到相關網站進行預約。衞生署提醒，香港長者在任何一間指定大灣區醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。《香港01》整合三個新增牙科服務點的登記方法。



衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳愛康健口腔醫院。（資料圖片）

深圳愛康健口腔醫院

深圳愛康健口腔醫院看診的長者可透過醫院香港官方網站或致電進行登記預約，亦可親身前往該院一樓大堂接待處，待醫院職員安排分診。完成分診後，可前往5樓、6樓或7樓出示香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》進行身份認證及掛號。

在接受牙科治療後，長者可按醫院指示到收費專窗使用醫療券支付愛康健口腔醫院的門診牙科護理服務費用。

查詢及預約電話：(852) 6933 8128

門診地址：深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓(香格裏拉大酒店對面)

衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。（資料圖片）

深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部

深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部看診的長者，可通過紫荊口腔門診的官方網站或官方微信公眾號預約，亦可親身前往紫荊口腔門診9樓或19樓前台接待處的「香港長者醫療券服務點」，出示香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》，以完成身份認證及掛號流程。

到診時，長者可直接前往9樓或19樓前台接待處的「香港長者醫療券服務點」報到，等待前台職員安排分診。接受門診醫療服務後，由職員引領至前台「香港長者醫療券服務點」使用醫療券支付相關費用。

深圳紫荊口腔門診部

地址：深圳福田區福華一路138號國際商會大廈B座19樓

深圳朱勝吉口腔門診部

地址：深圳福田區福華一路138號國際商會大廈B座9樓

衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳新風和睦家醫院。（資料圖片）

深圳新風和睦家醫院

和睦家醫院看診的長者可透過和睦家醫院24小時（內地／香港）電話服務熱線、官方微信小程式、Whatsapp等方式預約，在就診當日親身前往醫院一樓大堂「香港長者醫療券接待處」，出示香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》，以進行身分認證和登記。

深圳新風和睦家醫院以醫療券支付共9個指定科室，包括口腔科、全科、健康管理、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科。

深圳新風和睦家醫院24小時電話服務熱線：(852) 8177 6002

地址：深圳市福田區福強路4012號

衞生署提醒，長者在任何一間指定大灣區醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。（資料圖片）

大灣區醫療機構使用醫療券 長者須先登記醫健通

衞生署早前提醒，三間深圳市的醫療機構的醫療服務收費以人民幣結算，機構會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

另外，香港長者在任何一間指定大灣區醫療機構使用醫療券，均須先登記加入醫健通。