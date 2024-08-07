長者醫療券．牙科｜深圳私院料可紓緩香港醫療壓力　增廣東話陪診

三間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構下周三（14日）起接受長者醫療券，包括深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。當中，新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃今日(7日)在電台節目表示，為了接受使用醫療券，在人手安排上做了不少準備，例如增設廣東話陪診服務、廣東話醫護等，以方便長者到該醫院求診。



深圳新風和睦家醫院為「長者醫療券大灣區試點計劃」新增的綜合醫院之一。（新風提供）

通關後到內地求診的港人逐漸增加

蕭毅晃表示，自通關之後，到該醫院求診的港人逐漸增加，現時約20%病人為港人，約60%-70%為超過60歲的長者。他指，大部份病人一開始會選擇性價比高以及簡單的項目，例如洗牙、身體檢查等。最近亦越來越多患者選擇較為複雜的項目，例如甲狀腺癌症手術、膝關節更換手術等。

新風天域集團執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃表示，為惠及更多長者而推出不同優惠。（訪問截圖）

他表示，為了接受使用醫療券，在人手安排上做了不少準備，例如增設廣東話陪診服務、廣東話醫護等，以方便長者到該醫院求診。

體檢服務較香港便宜約3至4倍

他指，政府期望長者醫療券大灣區試點計劃的醫療機構所提供的服務價格不會太貴，令長者無須一次過用完醫療券的限額 。他指，現時醫院提供的體檢服務便宜約3至4倍，他形容，「長者醫療券（喺內地）好用好多。」他指，難以預計接受使用醫療券後，香港病患會增加多少。

不過，他認為相關措施有助紓緩香港醫療壓力，因為大部份服務價格不會超出醫療券限額。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣表示，現時不少長者選擇到內地退休，因此相關措施可以令在內地居住的長者有多一個選擇，無須經常往來內地與香港看醫生。

她指，相信牙科服務、體驗等項目可以有效吸引香港長者到內地求診，加上相關醫療機構與政府合作，有政府監管，令港人對相關醫療機構信心增加。