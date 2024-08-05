長者醫療券｜和睦家醫院、愛康健、紫荊口腔門診　8.14起可使用

衞生署今日(5日) 公布，深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院、及紫荊口腔門診8月14日起接受合資格長者使用醫療券，連同早前獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構，合資格申領醫療券的香港長者將可在七個大灣區服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用。



至於另外兩醫療機構，即中山大學附屬第一醫院南沙院區、和東莞東華醫院，當局仍與兩機構進行使用醫療券的準備工作，預計可於9月初開通相關安排，詳情會適時公布。



衞生署與五間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構簽署服務協議。(政府新聞處)

政府今年2月公布長者醫療券大灣區試點計劃，擴大醫療券適用範圍至大灣區内合適的醫療機構，首先增加五間綜合醫療機構、及兩間牙科機構作試點。

前者包括深圳和睦家醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院及東莞東華醫院，加上原有的港大深圳醫院和其華為荔枝苑門診，合共七間綜合醫療機構。

至於牙科機構，則新增深圳愛康健口腔醫院、及深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部。

醫務衞生局局長盧寵茂今年2月公布長者醫療券大灣區試點計劃增加醫療機構。（盧翊銘攝）

衞生署：計劃下所有醫療機構已簽協議 三機構8.14起可用醫療券

衞生署表示，今日已與試點計劃的五間醫療機構代表簽署服務協議，並同時公布深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院、及紫荊口腔門診，於8月14日起接受合資格長者使用醫療券。連同早前獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構，合資格申領醫療券的香港長者將可在七個大灣區服務點使用醫療券支付門診醫療護理費用。

署方也提到，正與試點計劃下兩間醫療機構，即中山大學附屬第一醫院南沙院區、和東莞東華醫院進行使用醫療券的準備工作，預計該兩醫療機構可於9月初開通相關安排，詳情會適時公布。

8.14起，七個可使用醫療券的大灣區服務點：

1) 香港大學（港大）深圳醫院

2) 華為荔枝苑社區健康服務中心（荔枝苑社康中心）

3) 中山大學附屬第一醫院

4) 中山陳星海中西醫結合醫院

5) 深圳和睦家醫院

6) 深圳愛康健口腔醫院

7) 深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部



醫療券適用於和睦家醫院九個指定科室的門診醫療護理服務，包括全科、健康管理、口腔科、眼科、外科、骨科、內科、婦科及耳鼻喉科，以及愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診的牙科門診醫療護理服務。醫療券計劃下的配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計劃」同樣適用於上述三間深圳市的醫療機構。

三間深圳市的醫療機構的醫療服務收費以人民幣結算。醫療機構會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

衞生署發言人表示，「試點計劃」首次有牙科專業醫療機構參與，為醫療券計劃在內地推行帶來一大突破，讓合資格香港長者可在深圳使用醫療券接受牙科服務的選擇更多，以回應香港長者對牙科服務的殷切需求。