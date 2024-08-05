長者醫療券｜深圳和睦家醫院推優惠價　洗牙平均每次350元人民幣

衞生署今日（5日）與五間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構簽署服務協議，三間位於深圳的綜合醫療／牙科服務機構由8月14日起開展長者醫療券計劃。



其中一間納入計劃的深圳新風和睦家醫院向傳媒介紹服務，指收費方面提供優惠價格，新風天域集團執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃指，其中健康檢查原價「差唔多係翻倍」，又料2,000元的醫療券可使用七至八次慢病管理或洗牙服務服務，視乎怎樣配合使用。



蕭毅晃也表示，來自香港的患者目前佔整體約20%，相信院內可使用醫療券會成為助力，港人患者比例會再提高，料今年年底或下年初增至約25%。



深圳新風和睦家醫院為「長者醫療券大灣區試點計劃」新增的綜合醫院之一。（新風提供）

衞生署今日（5日）宣布，三間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，分別為深圳新風和睦家醫院、深圳愛康健口腔醫院，以及深圳紫荊口腔門診部／深圳朱勝吉口腔門診部。

其中深圳新風和睦家醫院今日向傳媒介紹服務。新風天域集團執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃表示，為惠及更多長者而推出不同優惠，醫院事前亦做不同培訓及流程演練，前後準備大半年，包括招募廣東話醫護、打通線上應用程式等。

風天域集團執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃表示，為惠及更多長者而推出不同優惠。（訪問截圖）

就各服務收費方面，蕭毅晃指深圳新風和睦家醫院屬私立醫院，與公立醫院定價不同。然而，醫院特意為長者醫療券使用者提供優惠價格，其中他形容健康檢查的原價「差唔多係翻倍，為長者醫療券特登開咗好多綠燈。」

他續指，2,000元的醫療券約可使用七八次慢病管理或洗牙服務，視乎怎樣配合使用。若不用多次覆診，亦可考慮以1,500元進行基本的身體檢查服務。

收費詳情：



全科診費225元人民幣 洗牙平均每次350元人民幣

有關醫療服務範圍包括以下科目的門診：健康管理、全科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、外科、內科、婦科、骨科的相關醫療服務。針對使用醫療券的長者，院方提供相應診費折扣、套餐優惠、「零加成」以成本價購藥，其中全科診費訂定為人民幣225元、約港元260元，有約30分鐘問診時間。

長者亦可以醫療券進行體檢，其中普通體檢價錢為1500元人民幣（約1800港元）；包括頭臚MRI掃描、腫瘤標誌物檢測、肝腎功能檢查等的進階體檢，長者醫療券的使用人士則需付3500元人民幣（約4200港元）。

另外，醫療券也可用來看牙科，其中洗牙服務平均每次350元人民幣（約420港元），其他牙科項目則享有8折。

設免費穿梭巴士來回口岸及醫院

蕭毅晃又提到，為方便香港長者跨境就診，醫院早前推出已安排免費穿梭巴士來回福田口岸／落馬洲至深圳和睦家醫院，車程約10分鐘，假日會加密班次。

在預期及查詢方面，醫院設有24小時熱線，可以廣東話溝通。另有免費粵語一對一陪診服務，包括辦理註冊、引導去科室、幫助進行諮詢等，患者須事前預約這項服務。

衛生署今日宣佈，在深圳增加3個服務點，3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構由8月14日起接受長者醫療券，當中包括深圳新風和睦家醫院。（資料圖片）

港人患者佔兩成 望年底至下年初增至25%

蕭毅晃指，與通關前相比，港人患者佔整體患者比例由不足1%，至今已佔約20%，當中60歲以上的長者佔六、七成，預計隨著院內可使用醫療券，港人患者比側會相應提高，料今年年底或下年初增至約25%。

提到輪候時間，他則表示求診者只要提前預約，不會有太長的輸候時間，「我哋本身都有足夠儲備人手，亦為長者醫療券提前儲備熱門科室嘅人手。」而港人較多使用的服務項目分別為身體檢查、牙科、胃腸鏡及耳鼻喉科，當中胃腸鏡不包括於是次醫療券項目。

醫院開辦粵語學習班 四成醫護識廣東話

他提到，廣東話是港人重要的溝通方式，故醫院正提高醫護講廣東話的比例，甚至開辦粵語學習班，望可以學廣東話與患者打招呼，「令大家感受到我哋醫院嘅溫度同關懷。」現時識廣東話的醫護比例、連同前台服務人員有三至四成，醫院同時亦提供中英雙語報告。

衞生署今日（5日）與五間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構簽署服務協議。圖示醫務衞生局局長盧寵茂教授（前排中）、衞生署署長林文健醫生（前排右五）與五間醫療機構的代表在簽署服務協議後合照。（衞生署提供）

醫院港資營運 文化及習慣都較能匹配香港人

醫健通目前未能查詢病人病歷，蕭表示病人多數會在香港獲取病歷紀錄，內地一方就會輸入相關資料，因應情況做相應跟進，可同樣達至目的，惟「全打通」仍需時間，會跟隨政府指示去做。

監管方面，他指因為是私立機構，收費上會較為靈活，而這些價格都會預先與政府報備，包括第一期落實時限制只可使用於門診服務，藥品亦是「零加成」等，望提供透明度及清晰度予市民。他又補充指，醫療券使用範圍會跟隨香港範圍，估計短期內不會在門診以外項目使用。

問到醫院的優勢，他表示地理位置比較近口岸，可方便住深圳及香港人；醫院亦是港資營運，港式醫療如以患者為中心、注重質量及流程體驗、注重醫學基礎等都是其營運20多年的累積，故他認為「文化上或者習慣上更加匹配同符合香港人一啲文化上嘅差異」，適應期較短。當中一對一診室服務有較高私隱度、服務靈活性較高，適合對服務及質量有要求的人。