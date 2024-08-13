約四成半基層為節省開支捱餓　缺乏均衡飲食　團體倡設立食物援助

環保團體「食德好」的一項調查發現，低收入人士常為節省開支而減少用餐，有44%受訪者曾為了節省開支而捱餓，亦有逾四成半人沒有攝取足夠營養。食德好倡議政府設立營養食物援助、優化營養標籤、支援非政府機構作食物收集等。



食德好於會上感謝各企業支持。（鍾蒨宜攝）

食德好於今年7月舉行社區糧食安全調查，以問卷形式訪問509名居於深水埗和葵青區的領取綜援、殘疾人士、低收入家庭，結果顯示，32.8% 受訪者在過去六個月曾因經濟困難減少用餐次數，有44%更曾為節省開支而捱餓。另外，48% 受訪者亦曾擔心家中食物不充裕。

食德好於會上感謝各企業支持。（鍾蒨宜攝）

有46.2%低收入人士缺乏營養知識 不懂實踐均衡飲食

除了資源不足，調查亦指，根據營養金字塔指標，46.2% 受訪者沒有攝取足夠營養。團體指，主因首要為價格、缺乏營養知識，亦因為不適切居所沒有煮食空間、或長者因牙齒問題令食物選擇少。另外，基層市民對營養沒有充分認知，不太關注和明白食物營養標籤的意思，亦不知道如何實踐飲食營養均衡。

食德好項目經理盧珏珊指出，60% 受訪者對糧食安全認知不足。她解釋，糧食安全不僅包含食物供應是否充足、穩定，亦講求獲取食物的資源是否足夠、以及食物的營養。她又指，氣候變化令食物成本上漲，令基層偏向選擇價格低、營養價值低的食物。

食德好項目經理盧珏珊指出基層人士對糧食安全認知不足。（鍾蒨宜攝）

綠德好行政總監袁德志又提出，香港是其中一個食物浪費問題最嚴重的城市，有不少廚餘仍可食用但卻被丟棄，期望食物回收能改善情況。

食德好倡政府建立營養食物援助、優化營養標籤

食德好針對以上糧食安全問題提出改善建議。為令基層能獲取更多富營養的食物，盧珏珊倡議政府提供營養食物援助、優化食物營養標籤，讓基層更易明白。為強化糧食安全網，她又建議檢視食物銀行提供的食物組合配搭，將獲取基本營養列為必要條件、政府亦應考慮提供糧食通脹補貼。此外，她又建議政府加強對本地農業支援，讓市場有價格合理的蔬菜提供。

食德好定期從事食物回收工作、亦舉辦各類煮食工作坊，包括「賽馬會食德好工房」、「幸福の電飯煲」，教育基層市民烹調平價營養食物。