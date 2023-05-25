八達通領食物援助津貼　調查指92%用家滿意較實體券佳：重拾尊嚴

疫情肆虐三年，基層市民收入大受打擊。聖雅各福群會獲社創基金資助，今年二月推出援助搜尋及申請平台「CharityToday」手機App，以「慈善版消費券」方式，經八達通發放資助，讓申領者可於逾百間品牌超市購物。相關機構今（25日）公布成果，當中92%用戶對計劃感到滿意，有用戶透露以八達通購買食物不再受到歧視，亦不須擔心因忘記領取津貼，而痛失一包大米。



「ChairtyToday」手機應用程式自二月中旬啟動，有需要人士下載後，只要簡單輸入資料，便可在網上即時申請及接受評估，搜尋合適的援助計劃，省卻親身到中心申請的時間。平台首階段引入食物援助計劃，讓參加者可透過八達通領取資助

家庭主婦阿衛育有三名子女，全家只靠丈夫的收入支撐，經社工推薦下經「ChairtyToday」成功參加計劃，四人合資格申領資助，每周獲發1,600元，為期八周。她指，取得津貼後，為了讓兒子開心過生日，破天荒買了水果和蛋糕慶祝，有別於過往的紙杯蛋糕。

持食物券購物曾被店員歧視 八達通領資助維護尊嚴

阿衛表示，過去曾使用實體食物券，惟有超市職員態度欠佳，或不准許以食物券購買快將到期的特價食物，感到被差別對待。她指，新平台採用八達通發放款項，令她感到不再被標籤，維護個人尊嚴之餘，購物自由度亦大增：「用幾多扣幾多，唔使湊夠某個金額先用到。」

阿May過去曾忘記在月底到指定地點領取食物，痛失一包大米。（聖雅各福群會提供）

曾忘記領食物痛失一包大米 申領者大讚新方式簡便

另一位計劃申領者、家庭主婦阿May，情況與阿衛相近。阿May指，其丈夫薪金不高，難以支撐一家四口的開支，獲得食物資助後生活明顯有改善，可為兩名兒子購買更多營養豐富的食材，包括牛奶及水果等，丈夫外出工作時亦有餘錢光顧快餐店。「我哋用錢方面能夠輕鬆返啲，唔使太顧忌錢方面。」

阿May又指，過去每月下旬會到指定地點領取食物，曾因忘記領取而痛失一包大米，如今經八達通定時領取津貼後，毋須再擔心錯失食物援助，大讚相當簡單及方便。

聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢（左一）、社創基金專責小組主席李正儀（中）、聖雅各福群會總幹事李玉芝（左三）。（歐陽德浩攝）

至今有逾四千人八達通領援助 94%受訪者不再擔心被標籤

CharityToday手機App推出後，首個加入的食物援助計劃為嘉里集團贊助的「Charity-To-Give」。目前計劃已透過八達通卡讓4,340名合資格用戶，接收連續八周、每周不多於400元津貼以購買食物。截止今日已成功向1,319人，即共636個家庭發放食物援助津貼。

聖雅各福群會扶貧服務高級經理吳雯賢公布，近日向使用服務超過四周的家庭發放調查問卷，成功收回78份回應，當中92%對計劃感滿意，平均分達4.6分。調查亦顯示，分別有94%及95%受訪者表示，以八達通形式獲取食物為方便及自在，亦有94%認為不再擔心被標籤。

未來考慮加入更多電子支付平台

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，期望CharityToday第二階段能提升資助項目至不同層面，例如學生學習物資資助、身體檢查資助等。由於市民採用的電子支付平台各有不同，她呼籲更多平台加入，讓有需要人士獲得更多選擇。

此外，Charity-To-Give計劃第二階段將在六月下旬接受公開申請，未來會繼續簡化App的使用流程及完善系統提示。市民可經CharityToday手機App了解各津貼計劃詳情。