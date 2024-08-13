警司陸振中涉非禮襲擊下屬　女事主指被告曾示愛　又稱一齊是緣份

警司陸振中被指在殘廁三度非禮女下屬，以及涉危險駕駛並襲擊同袍案，今（13日）在區域法院續審。女事主X繼續作供，她稱自非禮事件後，被告多次接送她上下班，有試過乘機載她到沙灘看雨中風景，更曾向她示愛，她即提醒被告已有老婆，被告卻說：「難得大家走埋一齊係一種緣份。」X不勝滋擾，攤牌表明想保持距離，又透露其男友有她電話的GPS定位，被告聽後反指X電話「唔乾淨」，數天後送贈最新型號小米手機，命令她必須使用，否則收不到工作指示。X稱至被告「出咗事」，她才逃離魔爪。



被告陸振中否認曾非禮女下屬X。(朱棨新攝)

被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。指他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X，及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，及意圖導致男子督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

防疫物資包括《香港警察二十一世紀新警政》

X昨供稱，於2022年6月感染新冠肺炎後，被告曾登門送上防疫物資。她今作供時，講及物資中包括四本書，包括《國境邊陲的治安與秩序 港澳警政比較》、《香港警察二十一世紀新警政》，被告指她感染後空閒，可以看書。此外，物資中亦有一條五彩繩，被告指可保平安。

她康復後，被告便表示剛巧在她復工第一天，會到X居住的地區，因此可開車載她上班。因被告較高級，X擔心他會濫用職權，不敢拒絕。

事主X稱，被告送來的防疫物資中包括4本書，其中一本是《國境邊陲的治安與秩序 港澳警政比較》，被告並著她有空可以閱讀。(網上截圖)

載至沙灘看雨中風景

同年7月5日，被告開車接載X下班。惟被告不是經沙頭角公路，而是駛往鹿頸方向，最終駛往大埔龍尾沙灘「睇風景」。當時下著細雨，被告持雨傘遮著X到看台。當時兩人望向海邊，被告突然左手搭著X的膊頭，X大驚問：「阿Sir，你做乜呀？」被告未有回應。她之後行前，避免遭被告的手觸及。後來X收到電話，她便向被告表示要離開。

提被告有老婆 被告回應是緣份

翌日被告繼續開車載X上班，被告在途中表示喜歡X， X回應：「阿Sir，你有老婆㗎喎。」被告說：「你都有男朋友啦，難得大家走埋一齊係一種緣份。」X當時未有回應，但她在庭上指：「佢concept(觀念)好錯。」

透露男友知其位置 被告即送新手機

X不勝被告的滋擾，便到被告的辦公室攤牌著被告與她保持距離，又指她的男友知其GPS定位。被告便指X的手機「唔乾淨」，或遭入侵。她形容：「果日就好平安，因唔洗再坐佢車。」被告隨後數天也沒有聯絡她。

X在7月13日上班時，發現枱面有一個公文袋，內有一部最新款的小米電話。她同日致電被告，被告承認是他放下電話，又指若她不使用該電話，便不能找到她的工作。X起初繼續使用舊電話，遭被告發現，被告私下命令X要使用新機。

至被告出事才逃離魔爪

X當晚收到被告的訊息，指翌日早上會開車接她上班，她無奈接受。被告在翌日的車程中，突以左手觸X的手臂，並掃了數下。X把手縮開，又怒視被告，令被告不敢再摸她。

X指這是被告最後一次開車載她上班，因被告於同月15日「出咗事」，X說：「我逃離咗佢魔爪。」

案件編號：DCCC 137/2023