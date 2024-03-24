急求肝｜37歲男病人急需換肝　瑪麗醫院：移植手術黃金期為一周內

一名於瑪麗醫院留醫的37歲男病人因情況危殆急需換肝，醫管局除在香港尋找合適的肝臟外，也準備通過特區政府向內地尋求協助，一旦出現合適肝臟，將跨境到香港配對移植。



香港肝臟移植協康會今早（24日）在華富邨舉行活動，瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁在活動後指，病人近日出現肝昏迷，進行移植手術的黃金期為一星期內，考慮到病人年輕，團隊希望多一個機會，因此請示醫管局，而當局也已向內地遞交申請器官配對機制，正等候內地答覆。



醫療衞生界立法會議員林哲玄則表示，病人情況緊急，希望能在本地或跨境找到合適器官，並重提2022年女嬰芷希成功移植內地器官，認為長遠訂立恆常機制會較理想。



一名於瑪麗醫院留醫的37歲男病人因情況危殆急需換肝。（資料相片）

瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁出席活動後表示，病人患有自身性的免疫系統病，引致肝衰竭，在輪候名冊已有一段時間，其病情轉壞，本月初在瑪麗醫院留醫，肝功能慢慢衰竭，近日近日出現肝昏迷。

他指，進行移植手術的黃金期為一星期內，若錯過黃金期，或會有感染或腦受損。他續指，病人較年輕，團隊希望多一個機會，因此請示醫管局，而當局也已向內地遞交申請器官配對機制，正等候內地答覆。陳智仁也提到，最理想是不超過4小時將器官運到香港，確保質素保存得最理想。

醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，該病人目前情況緊急，急須移植器官延續生命，希望能在本地或跨境找到合適器官，又指不論器官來自哪裡，只要能拯救生命便應該去做。他又指，香港的肝臟移植技術好，成功率高，希望更多市民可以簽署中央器官捐贈登記名冊。

林哲玄續提到，2022年女嬰芷希急需接受心臟移植手術，獲內地的合適器官，並成功移植，當時兩地未有機制，而器官由獲取到移植有時限，需在短時間內運送，牽涉兩地醫療系統、跨境通關安排等，認為長遠訂立跨境恆常互助機制會較理想。

肝臟移植協康會會長黃龍輝則表示，現時有逾80人輪候換肝，惟去年僅32宗成功移植個案 ，大多屬親人捐贈，促當局協助需要器官的病人，並加強呼籲公眾捐贈器官。至於跨境器官移植互助機制，他則認為要視乎醫管局和內地的專業判斷。