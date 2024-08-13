屠龍小隊案｜偏黃不代表會殺警　辯方著陪審團勿理被告的政治理念

「屠龍小隊」及另一激進派小隊涉串謀殺警案，被指屬另一小隊的第五被告賴振邦，其代表律師今（13日）在高等法院作結案陳詞。律師指力陳控方用以指證賴涉案的一部手機，並非屬賴所有，又指賴並非控方所指曾在涉案群組中發言的人物「Bobby」，更指「Bobby」只是個普通名字，著名演員歐陽震華亦是用這個洋名。律師又指，賴被捕後曾一度獲警方保釋，但他沒有趁機離開香港，正因為他是無辜的。律師最後總結稱，一個人的政治立場偏「黃」，不代表他會殺警或製作炸彈，籲陪審員裁決時不要理會被告的政治理念。



賴被指是吳智鴻小隊的成員

6男1女被告：為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲，女），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

控方指首4被告被指是屠龍小隊成員，賴及許則被指是吳智鴻所屬組織的成員，女被告並非兩個組織的成員，但被指曾協助眾籌。

被告賴振邦在其經營的「3C工作室」被捕。(資料圖片)

因手機有賴生活照而指屬賴所有

代表被告賴振邦的大律師是香媛指，賴於2020年1月17日在工作地點「3C工作室」首次被捕，警方在場檢取了一部iPhone手機。她指控方基於手機內有賴的生活照，又登入了賴的Apple ID和「摺完紙鶴未」的Telegram帳號，並在通訊軟件Line的訊息中曾自稱「 Bobby」便指該iPhone必然屬於賴，賴亦必然是「摺完紙鶴未」和Bobby。

賴所屬工作室有多人出入

惟辯方指，該iPhone並不屬於賴，賴亦非曾在涉案群組曾發言的「摺完紙鶴未」和Bobby。辯方指賴被捕的工作室內有嬰兒地氈、圍欄，可見並非只有賴出入該工作室，賴的姐夫張堅順等亦有使用。再者，賴經營手機維修生意，工作室內有大量物主不明的手機，認為控方沒有直接證據指涉案iPhone屬於賴，因為該手機既沒有用戶登記，又非在賴身上搜出，只是桌面上云云眾多手機的其中一部。

警找到與案相關手機便指賴是物主

辯方又指，警方拘捕賴當日已知TG為本案重點，他們未從賴身上搜獲手機，又見現場有這麼多手機，竟沒有追問賴的手機在那。證物警員早前稱，當時桌上能啟動的手機只有8部，其中一部沒有設密碼，且有賴的生活照，故沒有詢問便認為屬於賴。辯方指，警員根本不關心哪一部手機屬於賴，只要找到一部表面與案有關的手機便會指賴是物主。

被告賴振邦在其工作的3C維修工作室被捕，警方並在現場檢取一部手機，指手機屬賴所有。(3C維修工作室facebook)

歐陽震華洋名亦叫Bobby

辯方續指，該部iPhone從未出現賴的名字，更未有顯示和工作室有任何關連，質疑一部使用中的電話會否有如此少應用程式，且「Bobby」又是一個十分普通的名字，如著名演員歐陽震華的洋名亦是Bobby。

手機內的生活照或被同步至手機中

至於iPhone內的102張照片，辯方指當中僅有23張是賴的生活照，且均於拍攝於2019年前，該些照片有機會是經賴的iCloud同步至iPhone內，質疑控方是否可僅因該23張照片，便指賴是該手機的唯一使用者。

檢走店內4萬元為阻礙黃店

辯方又指，警方當日拘捕賴的罪名為串謀有意圖而傷人罪，從未指賴與資金有關，卻在現場檢取了4萬多現金。辯方質疑，警方此舉是為了阻礙「黃店」運作及針對賴個人，因為工作室的門口貼有不少2019年社會運動的文宣。

指彭軍壕逢大必縮

至於認罪證人彭軍壕，辯方指彭為案中年紀最大的被告，案發時已33歲，自2019年8月便沒有工作，其父親為警署警長。彭遇事「逢大必縮」，即：「一有大嘢發生就話唔關佢事。」庭上作供時邏輯混亂，自相矛盾，並會背誦一些關鍵詞。

彭就台灣軍訓的口供並不可靠

辯方續指，彭是同謀者吳智鴻的「左右手」，吳有事很多時候第一時便會找彭，如7月27日元朗復仇事件、8月28日首次與黃振強見面、9月30日與團隊金主開會等。此外，彭亦有參與台灣軍訓，作供時說出如「重力訓練」、「加強反應能力」的關鍵詞等，卻未能講述軍訓內容。辯方質疑，他因在台灣見到賴及其姐夫，便：「將兩人砌係呢啲情節入面。」

彭作供把罪責推給他人

辯方批評，彭經常將描述他只是在一旁觀察，未有參與破壞行動，將罪責推到他人身上。例如，彭與吳、賴等人曾打算在高處向警方投擲鏹水彈，他卻自稱在快要行動時去買外賣。辯方質疑彭虛構了投擲鏹水彈一事，且：「要作到無自己份，其他人做咩都唔知。」

賴並無出席吳小隊有關計劃的會議

提及於12月3日在酒吧，吳小隊的人與「屠龍」的隊員原本欲談涉案計劃，黃稱因賴擔心房間CCTV有錄音功能而作罷。辯方指，黃被捕後的口供並無提及此事，只在庭上提及，質疑說法是否可信。辯方指，每一次吳的小隊開會交代大計劃時，賴均不在場，即使計劃真有其事，賴亦不知道詳情。

立場偏黃不代表會殺警或製炸彈

辯方又指，賴首次被捕後曾一度獲警方釋放，指賴作為一個「自由人」，他未趁機離港，因為他是無辜的。辯方最後強調，一個人的政治立場偏「黃」，不代表他會殺警或製作炸彈，籲陪審員裁決時不要理會被告的政治理念，寧縱勿枉。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023