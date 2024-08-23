電腦節2024 ｜8.23開鑼　20元快閃搶購電視機、派現金券谷消費

「香港電腦通訊節2024」 將在本月23至26日於香港灣仔會議展覽中心舉行，設超過800個展位，提供優惠科技產品、互動體驗區，亦首次舉辦「一帶一路軟件博覽」。為刺激消費，大會推出20元快閃搶電視機、手提電腦等，另推出現金消費券計劃，每位入場人士會獲贈「幸運卡」，面值由10元至500元不等。



香港電腦商會主席洪英峯，形容今年經濟「麻麻」，市場低迷，期望市民可以入場支持年度盛事。前任主席許建生稱，保守估計今年人流與去年相約，銷售額約增5%，考慮到經濟低微下，對推高銷售額信心不大。



電腦節將於8月23日至26日舉行，將有多個優惠電子產品供市民選購。（盧翊銘攝）

入場獲「幸運卡」現金券 快閃$20搶購電視機

大會推出「我賞.你賺.人人消費」禮券計劃，每位入場人士會獲贈「幸運卡」，面值由10元至500元，可於場內有參加大會計劃的攤位使用，次數不限。同時，亦設有「$20快閃搶」，現場將以快閃形式，讓參加者搶購20份定價為20元的電子產品，包括Samsung 電視機、Acer 手提電腦、MSI 電競掌機。

展覽首日亦推出「激安大購賞」，首300名入場人士消費200元，可以優惠價錢認購產品，包括Lenovo 筆記型電腦、Claw A1M 電競掌機等。為吸引旅客到訪，大會亦推出旅客專屬優惠，旅客可於現場以特價10元購票，首一千名旅客亦會獲贈100元大會禮券。

大會推出多個優惠，如「$20快閃搶」，現場將以快閃形式讓參加者搶購20份定價為20元的電子產品。（盧翊銘攝）

首辦「一帶一路軟件博覽」

電腦節今年主題為人工智能及創科發展，設有多元化互動體驗區，包括人工智能示範的「AI PC Zone」、Xbox 最新Game Pass 遊戲、遊戲掌機、Moza Racing 模擬賽車試玩等。

1A展館亦會以街霸6舉行電競比賽，又邀請Youtuber 達哥和Patrick C 作表演賽。

「一帶一路軟件博覽」匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的頂尖軟件企業參展，展位數目超過120 個。博覽主要面向政府、公營機構及商業機構。香港資訊科技聯會副會長侯東迎指，博覽將成為本地資訊科技機構升級的助力。博覽將圍繞網絡安全、智慧城市、人工智能三大主題作座談。

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香港電腦商會主席洪英峯稱今年經濟「麻麻」，期望市民可以入場支持年度盛事。（盧翊銘攝）

保守估計銷售額增長5% 邀請外地女團到場

今年電腦節活動更多、優惠加碼，更是近年來首次使用五個展覽廳，是規模最大的一次。不過，香港電腦商會上任主席許建生保守估計人流與去年相約，銷售額約增5%。他直言經濟低迷下，要增加銷售額是「挑戰」，因市民消費模式改變，因此對銷售額增加信心不大。他指，電腦節舉辦21年，早年以銷售電子產品為主，但近年轉型加入電競、新科技，期望市民能藉此接觸新事物。

他又稱，已邀請外地女團擔任嘉賓，但由於仍在處理簽證，因此未能公布，但期望會吸引年輕人入場。香港電腦商會創會會長張耀成則稱，他對銷售額抱持樂觀態度，期望比上年增加5至10%，認為最終目標是讓更多對科技有興趣市民進場便已足夠。

「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日舉行，開放時間為早上十時至晚上九時半，最後一日將提早至晚上六點完結。入場門票為35元，以支付寶（香港）購買為5元，支付寶（內地）為1元，數量有限。01空間亦提供特價20元、及買一送一優惠。