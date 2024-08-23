電腦節2024｜8.23開鑼　商會不擔心港人北上潮　料人流與去年相若

「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日在灣仔會展舉行。香港電腦商會今日（27日）公布，今屆將繼續推出現金消費券，面值由10元至500元不等，同時亦為旅客提供特別安排，即場購票毋須排隊入場。香港電腦商會上任主席許建生表示，雖然去年電腦節受港人北上影響，但生意額仍較2022年理想，估計今年人流與去年相若，即維持50萬至60萬入場人次。



「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日舉行。（資料圖片／陳百灝攝）

旅客即場購票毋須排隊入場

香港電腦商會公布，為了刺激消費，今年電腦節繼續推出現金消費券計劃，總值達300萬元。入場人士將獲贈一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元至500元不等，可在參與計劃的攤位使用。

大會並為旅客提供特別安排，只要直接到Hall1C大堂遊客中心購票，毋須排隊等候便可入場。同時首1,000名在中心購票的旅客，將獲贈價值100元的大會禮券。

▼2023年香港電腦節▼



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電腦節首辦一帶一路軟件博覽

今屆電腦節展的主題都會圍繞人工智能（AI）以及創科產品，繼2009年後規模再次達到5個展廳，涉及8大主題展館。大會更首次舉辦「一帶一路軟件博覽（香港）2024」，將於8月23至24日在會展1E展覽館舉行，展位數目逾120個，部份時段向持票市民開放。

大會表示，展覽期間將匯集多間「一帶一路」地區的軟件企業，並會舉辦一系列主題演講，目前已邀請港府、公營機構及商業機構決策部門人士參與。

去年電腦節維持約50至60萬入場人次，銷售額整體錄得10%至15%增長。（資料圖片／香港電腦商會提供）

料今年人流與去年相若 約50萬至60萬人次

香港電腦商會副主席梁定球表示，有見消費市度低迷及經濟增長放緩，業界期望電腦節規模擴大，商會亦採取多管齊下的策略，務求電腦節成為香港盛事，向參展商提供更多推廣及銷售產品的機會。

香港電腦商會上任主席許建生亦指，雖然去年電腦節受港人北上影響，但生意額仍較2022年理想，估計今年人流與去年相若。他並透露，現時招展進度與去年相若，不存在參展商因大環境轉差而拒絕參展。

翻查資料，去年電腦節舉辦期間，中港兩地已恢復通關，但入場人次並無顯著上升，仍維持約50至60萬，不過銷售額整體錄得10%至15%增長。